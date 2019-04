Selbstjustiz - Teil 2

Selbstjustiz in Dachau - das gab‘s schon einmal. Martin Huber sperrte 1910 einen Weg für die Allgemeinheit.

In unserer gestrigen Ausgabe berichteten wir von den Anwohnern – beziehungsweise Besitzern – der Langwieder Straße in Dachau-Süd, die, genervt vom Durchgangsverkehr, via Zeitungsannonce ankündigten, ihren Grund daher für die Allgemeinheit sperren zu wollen.

Unserem Leser Christian Stangl kam die Geschichte bekannt vor, denn: Schon einmal, exakt am 7. Juli 1910, hatte der Kaufmann Martin Huber im Amperboten „der Allgemeinheit und im besonderen den Begehern des Huberwegs zur Aufklärung“ mitgeteilt, dass er seinen Weg und Steg „dem öffentlichen Verkehr verschließen“ werde.

Der Hintergrund der damaligen Auseinandersetzung waren jedoch, anders als heute in der Langwieder Straße, keine Schwerlaster, die dem geschäftstüchtigen Huber regelmäßig an sein Hoftor donnerten. Vielmehr, so lässt sich aus den alten Unterlagen des Dachauer Magistrats herauslesen, ging es ums Geld.

Denn zeitlebens hatte der wohlhabende Huber, wie aus seinem Nachruf hervorgeht, mit „ständigen Anfeindungen neidischer Gegner“ zu kämpfen. Vor allem mit den Rathausmitarbeitern und dem „sozialdemokratischen Verein“ soll er sich oft und ausgiebig gezofft haben.

Am Ende, nach wochenlangen Diskussionen und endlosen Magistratssitzungen, einigte man sich auf einen Kompromiss: Getreidehändler Huber stellte der Stadt und deren Bürgern seinen Weg und seinen Steg kostenlos zur Verfügung, im Gegenzug wurde genehmigt, „dass der ganze Weg ab Schleißheimer Straße den Namen Martin-Huber-Weg erhält, da die Erreichung dieser Verbindung das Werk des Herrn Huber ist“.

