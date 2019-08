Dachauer Senioren feiern auf dem Volksfest

VON KATRIN RAGER

Dachau–Wenn die Blasmusik spielt, das große Festzelt gerappelt voll ist und die Masskrüge klirren, dann ist’s wieder soweit: Wie jedes Jahr wurde am Montag der allseits beliebte Seniorennachmittag auf dem Dachauer Volksfest veranstaltet. Ausgestattet mit den Marken für eine Mass Bier und zwei Paar Wiener oder Dampfwürste mit zwei Semmeln trafen sich dort die Senioren der Stadt Dachau.

„Es gehört einfach dazu“, sagt Luise Marx, eine 96-jährige gebürtige Dachauerin, die vom Oberbürgermeister Florian Hartmann wie alle Ältesten mit einem Blumenstrauß geehrt wurde. „Einmal im Jahr muss man den Rummel einfach miterleben!“ Die Senioren genießen das gesellige Beisammensein, das gemeinsame Essen und Trinken sowie das Treffen von alten Bekannten. „Da sieht man viele alte Dachauer Freunde, zu denen man übers Jahr nur wenig Kontakt hat. Wir finden es sehr schön, dass uns diese Möglichkeit von der Stadt Dachau geboten wird“, erzählen die drei Freundinnen Karin Breitenberger, Traudl Gassner und Annelies Zotz. „Seit wir Senioren sind, besuchen wir den Seniorennachmittag. Das sind nun doch schon einige Jahre!“

Was dem ein oder anderen ein Schmunzeln auf Gesicht zaubern könnte, ist die Geschichte von Johann Lang. Das Geburtstagskind, das am Montag 97 Jahre alt wurde, bekam ein fertig eingerichtetes Smartphone zum Geburtstag. Sofort wurde er in die WhatsApp-Gruppe der Familie aufgenommen, was ihn wohl zum ältesten WhatsApp-Benutzer Dachaus macht. Damit Johann die Bilder und Videos seiner drei- und fünf-jährigen Urenkel Vincent und Philomena aus erster Hand sehen kann, beschloss seine Enkelin Bianca Hermle, ihm ein Smartphone zu schenken. So hat er auch seine ersten Geburtstagsgrüße erhalten: In der Früh erreichte ihn ein Video von den Urenkeln und seiner Enkelin, in dem sie ihm gratulieren. Johann „Hans“ Lang, der seit 83 Jahren Mitglied beim ASV Dachau ist und leidenschaftlich Handball gespielt hat, führte das Geschäft Haushaltswaren Lang bis zu seiner Rente. Seitdem besucht er jährlich den Seniorennachmittag, um alte Bekannte zu treffen und Tratsch auszutauschen. Wer weiß, vielleicht geht das in Zukunft alles übers Smartphone, und Johann Lang verabredet sich über WhatsApp mit seinen Freunden? Seine Enkelin Bianca Hermle lacht: „Er muss noch ein wenig fitter im Umgang mit der App werden, aber wir sind zuversichtlich!“