Serientäter sprengen vierten Zigarettenautomaten

Bisher unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr einen Zigarettenautomaten am Breslauer Platz in Dachau gesprengt. Es ist offenbar nicht der erste Zigarettenautomat, den die Täter sprengten: Nach ersten Untersuchungen der Sprengstoffexperten der Polizei besteht ein Zusammenhang zu drei weiteren Sprengungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Dachau– Der Zigarettenautomat am Breslauer Platz wurde bei der Sprengung völlig zerstört, wie das Landeskriminalamt in einer Presseerklärung mitteilt. Die Experten des Waffen- und Sprengstoffsachgebietes des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) sicherten vor Ort die Spuren und übernahmen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen dazu werden in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des LKA in München durchgeführt.

Ersten Erkenntnissen zufolge könne davon ausgegangen werden, dass zwischen drei weiteren Sprengungen von Zigarettenautomaten in Dachau und München ein Tatzusammenhang besteht. Die beiden weiteren Sprengungen in Dachau ereigneten sich am 1. November gegen 2 Uhr in der Augustenfelder Straße 18 und gegen 3.30 Uhr Uhr in der Würmstraße 50. Die Sprengung in München ereignete sich am Samstag, 16. November, gegen 3 Uhr in Vogelloh 23. In allen Fällen wurden die Automaten komplett zerstört und Zigaretten sowie Bargeld erbeutet.

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet die Bevölkerung um Mithilfe und stellt folgende Fragen: Wer hat die Sprengungen der Zigarettenautomaten mitbekommen und kann Angaben über die Täter machen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Täter/Tätern geben? Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung der Zigarettenautomaten stehen könnten?

Hinweise zu den Sprengungen nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 0 89/12 12 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

dn