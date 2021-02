Dachau setzt auf Nachhaltigkeit

Dachau – Die Stadt Dachau wird einen hauptamtlichen Klimaschutzbeauftragten bekommen. Dieser soll, großzügig gefördert vom Programm „Klimaschutz in Kommunen“ des Freistaats, befristet eingestellt werden und in dieser Zeit Konzepte erarbeiten, die der Stadt bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels helfen sollen.

Gegen zwei Stimmen votierte der in Vertretung des Stadtrats tagende Ferienausschuss für die Personalie; der Karlsfelder Gemeinderat hatte bereits vor zwei Wochen den Weg frei gemacht für die Schaffung einer Klima-Manager-Stelle im dortigen Rathaus.

Oberbürgermeister Florian Hartmann betonte, dass ihm das Thema Klimaschutz sehr am Herzen liege; bislang habe es in der Stadtverwaltung niemanden gegeben, der Zeit und Kompetenz gehabt hätte, sich des Themas vollumfänglich anzunehmen. Unterstützung für dieses Vorhaben bekam er auch von der CSU, die sich zuletzt regelmäßig über den Personalzuwachs im Rathaus beschwert hatte. CSU-Sprecher Florian Schiller forderte gar, die neue Stelle „hoch anzusiedeln“ und das Projekt nicht schon nach zwei Jahren beziehungsweise nach Ende der Förderung wieder einzustellen: „Klimaschutz ist eine Aufgabe von Jahrzehnten!“

Lediglich Jürgen Henritzi (AfD) und Jürgen Seidl (FDP) erinnerten an die schwierige Haushaltslage der Stadt. Henritzi fand, dass das Thema Klimaschutz zwar gerade sehr „en vogue“ sei, der Dachauer Beitrag zum globalen Klimaschutz am Ende aber doch vergleichsweise klein sein dürfte. FDP-Mann Seidl schlug – am Ende erfolglos – vor, die Personalie zumindest zu vertagen, bis die neue „Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung“ getagt habe. Deren Aufgabe übrigens: prüfen, welche Ausgaben sich die Stadt künftig sparen könnte (Bericht folgt).