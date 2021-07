Sideris Tasiadis holt bei Olympia Bronze

Slalom-Kanute holt Edelmetall

Slalom-Kanute Sideris Tasiadis hat bei Olympia in Tokio die Bronzemedaille im Canadier-Einer geholt. Für den Teilnehmer am Spitzenförderprogramm der bayerischen Polizei, der seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei Dachau absolvierte, ist es nach Silber in Rio 2016 bereits das zweite olympische Edelmetall. Womöglich hätte der 31-Jährige noch besser abgeschnitten – wäre da nicht das verflixte Tor 19 gewesen.

Dachau/Tokio - Tasiadis hatte bereits bei seiner Verabschiedung in Richtung Tokio bei der Dachauer Bepo (wir haben berichtet) ein gutes Gefühl. Die Strecke dort liege ihm, meinte er. Und: „Wenn ich gut drauf bin, ist alles drin“, hatte der Polizeiobermeister damals gesagt. Im Wildwasser des Kasai Canoe Slalom Center war er dann richtig gut drauf.

Zwar stieß der Weltranglistenerste, der in Augsburg wohnt, nach seinem Lauf einen lauten Schrei aus, doch da hatte er als Dritter bei noch einigen ausstehenden Athleten eine Medaille keineswegs sicher. Als alle im Ziel waren, fiel der Jubel vergleichsweise verhalten aus. „Klar wollte ich nach Gold greifen, aber das ist mir nicht ganz gelungen“, so Tasiadis gegenüber dem Sportinformationsdienst, wobei er wohl noch einmal an den Patzer am entscheidenden Aufwärtstor kurz vor dem Ziel dachte: „Ich bin mit meinem Finallauf nicht ganz zufrieden. Es wäre schon noch etwas drin gewesen.“

mm