Söder kommt nach Dachau

Von: Stefanie Zipfer

Wirbt in Dachau um Stimmen: Markus Söder. Peter Kneffel/dpa © Peter Kneffel

Ministerpräsident Markus Söder spricht am politischen Volksfestdienstag am 22. August in Dachau.

Dachau – Der politische Volksfestdienstag bekommt in diesem Jahr einen prominenten Redner: Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzender Markus Söder wird am 22. August auf der Thomawiese auftreten.

Als Volksfestdienstag wird in Dachau traditionell die Veranstaltung bezeichnet, die einen Tag nach Volksfestende im Großen Festzelt stattfindet und dabei den örtlichen Parteien eine Bühne für deren prominente Köpfe und kernige Reden liefert. In den vergangenen Jahren kamen dazu große Namen in die Große Kreisstadt: darunter Horst Seehofer (CSU), Karl Lauterbach (SPD) oder Annalena Baerbock (Grüne).

Bis 2020 konnte der Volksfestdienstag prinzipiell jedes Jahr stattfinden und von jeder Partei beantragt werden. Da es aber in der Praxis so gewesen war, dass sich prominente Redner nur im Hingang auf Wahlen fanden und auch das Publikumsinteresse vor den Wahlen am größten war, änderte der Stadtrat im Jahr 2020 offiziell seine Regeln (wir berichteten): Seitdem soll die Kundgebung nur noch maximal dreimal pro Stadtrats-Legislaturperiode und dann auch nur jeweils im Vorfeld einer Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahl stattfinden.

Für diese Legislaturperiode ergab sich damit folgender Plan: 2021, vor der Bundestagswahl, gehörte das Festzelt den Grünen; in diesem Jahr, vor der Landtagswahl, bespielt die CSU das Zelt; und 2025, vor der nächsten Kommunalwahl, die im März 2026 stattfinden wird, kann die SPD mit ihrem Oberbürgermeister Florian Hartmann die Bühne für ihren Wahlkampf nutzen.

Damals pikant: Auch die Dachauer AfD hätte gerne einmal den Volksfestdienstag genutzt. Aufgrund der neuen Regelung, dass es nur noch drei Kundgebungen pro Legislaturperiode geben darf, wurde dies faktisch unmöglich gemacht. Ihr Antrag, 2024 den politischen Volksfestdienstag auszurichten, wurde abgelehnt.

In diesem Jahr wird das Dachauer Volksfest übrigens von 12. bis 21. August dauern. Dass die CSU im Hingang zur Landtagswahl einen Hochkaräter auffahren wird, schien dabei von vornherein ausgemacht. Dass es der oberste Christsoziale wird, der in Dachau um Stimmen wird, freut den CSU-Ortsverband natürlich sehr. Details zum Ablauf und dem weiteren Programm des Abends – im Regelfall wird der Auftritt ja auch von Musik untermalt – stehen laut Ortsvorsitzendem Tobias Stephan noch nicht fest. Sicher sei aber, dass „alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Nah und Fern sehr herzlich zu dieser Kundgebung eingeladen sind“.

Für den Ministerpräsidenten wird der politische Volksfestdienstag übrigens nicht der erste Wahlkampf-Festzelt-Auftritt im Landkreis Dachau. Im Mai 2018 sprach er im Indersdorfer Festzelt. Nur wenige Wochen später, Mitte Juli, kam er dann erneut, diesmal nach Hebertshausen.

Letzterer Auftritt war außergewöhnlich, offiziell war der Anlass das 115. Jubiläum des örtlichen Burschen- und Mädchenvereins. Inoffiziell aber soll Söder zum Wogenglätten gekommen sein. Lokalpolitiker aus ganz Bayern und ganz vorn dabei Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl hatten ihrem Parteichef damals einen Rechtsruck vorgeworfen. Unter Söder habe die CSU ihr „C“ verloren, lautete die Kritik. Der Ministerpräsident aber blieb in Hebertshausen cool und professionell. Am Ende jubelte ihm das Zelt geschlossen zu.