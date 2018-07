Sie kämpft für fairen Handel

Dachau soll Fairhandelsstadt werden – das wünscht sich Brigitte Hinterscheid. Sie betreibt mit zwei weiteren Damen den Fairhandelsladen in der Altstadt.

Dachau – Ein entsprechender Antrag war vor Jahren im Stadtrat abgelehnt worden. Jetzt will Brigitte Hinterscheid einen neuen Anlauf starten.

„Wir wollen Dachau auf den Weg einer Fairtrade-Town bringen, aber das wird ein langer und dorniger Weg“, erklärt Hinterscheid. Sie will deshalb erst einmal im Kleinen beginnen – mit Projekten, die sie in ihrem Laden umsetzen kann, aber trotzdem eine große Wirkung in den betroffenen Regionen entfalten.

Ein in dieser Form einzigartiges Projekt ist die Handy-Box. In die können alte Mobiltelefone eingeworfen und gespendet werden. Je nach Zustand wird das Telefon in Dritte-Welt-Länder gebracht, oder, wenn sie nicht mehr brauchbar sind, sie werden recycelt. Der Datenschutz sei gut: „Die Handys werden auch noch bereinigt.“ Ein weiteres Projekt ist in China gefertigtes Küchengeschirr aus Bambus.

Der Unterschied liegt in den Arbeitsbedingungen. Das Geschirr wird von Frauen gefertigt, die sich sonst schwer täten, in den chinesischen Arbeitsmarkt zu kommen. Bezahlung und Arbeitsbedingungen lägen weit über den dort üblichen Standards – das Projekt entspricht so dem Fairhandels-Gedanken. „Wir wollen auch in den Fertigungsländern die Umstände verbessern“, wünscht sich Hinterscheid. Und wenn genügend andere Läden in Dachau diesem Beispiel folgen, ist auch die Idee einer Fairhandelsstadt nicht mehr so weit entfernt.

tb