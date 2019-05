Jetzt wird Wohnraum getauscht!

In Dachau ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Mithilfe einer Wohnungstauschbörse und der Vermittlung von „Wohnen für Hilfe“-Partnerschaften soll nach Wunsch der SPD – zumindest im Kleinen – Abhilfe geschaffen werden. Doch was einfach klingen mag, ist in einem (über-)regulierten Land wie Deutschland gar nicht so einfach umzusetzen. Die Stadt traut sich dennoch!

Dachau – „Eine kleine, pragmatische Lösung“ hatte die SPD-Fraktion nach Worten von Stadträtin Anke Drexler gewollt, als sie eine Tauschbörse für Sozialwohnungen sowie das Konzept „Wohnen für Hilfe“ für den heiß gelaufenen Wohnungsmarkt der Großen Kreisstadt ins Spiel gebracht hatte. Im Familien- und Sozialausschuss wurde nun klar, dass die zunächst einfach klingenden Ideen im Detail aber sehr kompliziert werden können.

Bei der Wohnungsbörse etwa sollen – vorerst für einen Testrahmen von zwei Jahren – Mieter städtischer Wohnungen und der Stadtbau GmbH sowie weiterer Genossenschaften ihre Wohnungen an andere Mieter aus diesem Pool anbieten können. Hintergrund der Idee ist, dass vor allem größere, bezahlbare Wohnungen Mangelware sind und Senioren durch die Tauschbörse dazu gebracht werden könnten, aus ihren großen Wohnungen in kleinere umzuziehen. Im Gegenzug könnte eine Familie aus einer kleinen in eine größere Wohnung wechseln.

Allein: Der Tausch unterliegt zahlreichen Einschränkungen, wie die Verwaltung vor den Stadträten ausführte. So dürfen bei Sozialwohnungen beispielsweise nur diejenigen tauschen, die auch einen sogenannten Wohnungsberechtigungsschein haben. Dazu gilt es, die jeweiligen – ebenfalls von der Verwaltung vergebenen – Dringlichkeitsstufen einzuhalten. Bei Wohnungsgenossenschaften ist es darüber hinaus so, dass Genossenschaftsmitglieder bevorzugt werden müssen. Und dann wäre ja noch das mit dem Tausch verbundene Thema einer neuen, meist teureren Miete: Nach Auskunft der Stadtbau GmbH dürfen „Mietpreise nicht mitgenommen“ werden. Kommt dann noch eine teure Renovierung dazu, kann es laut Verwaltung passieren, dass der Mietpreis so ansteigt, dass sie dem Sozialleistungsträger – zum Beispiel dem Jobcenter – zu hoch sind und dieser den Umzug nicht mitträgt. Und gerade bei Senioren stellt sich auch noch die Frage nach „weitreichenderer Unterstützung“, also: Wer soll den Umzug begleiten und die Hilfe finanzieren?

Die Antwort von Markus Haberl, Leiter des Amtes für Schule, Kinderbetreuung, Jugend, Soziales und Sport im Rathaus, fiel eindeutig aus: „Nur die Adresse tauschen reicht nicht.“ Ein Wohnungstausch „muss individuell begleitet und betreut werden“, was in der Konsequenz eine „Ausweitung der Arbeitskräfte durch erhöhten Arbeitsaufwand“ sowie einiges an Kosten bedeute.

Personalaufbau ist allerdings seit jeher ein Reizwort für die CSU-Fraktion, weshalb Elisabeth Zimmermann auch fragte: „Warum kann das die Stadtbau nicht für sich machen?“ Die Fraktionen von SPD, Grünen und Bündnis für Dachau überstimmten jedoch knapp die Kritiker der Idee – auch wenn sie sich, wie Stadträtin Drexler ausführte, „der Komplexität der Sache durchaus bewusst“ sind.

Eine weitere Idee der SPD, nämlich das Konzept „Wohnen für Hilfe“ in Dachau einzuführen, stieß dagegen auf ungeteilte Gegenliebe.

Zwar war auch hier die Verwaltung skeptisch. Die Idee, die vergünstigtes Wohnen gegen Hilfe im Haushalt vorsieht, wird bereits in zahlreichen umliegenden Gemeinden angeboten und dort von Vereinen, Landratsämtern oder Studentenwerken organisiert. In Freising aber sei die Erfahrung, dass sich erstens nicht so viele Wohnungsanbieter wie erwartet gemeldet hätten und dass viele steuerrechtliche Fragen noch nicht grundsätzlich geklärt seien. Für Dachau müsse man laut Verwaltung zudem bedenken: Das Angebot sei für allem für Studenten in der Nähe ihrer Hochschulen interessant, die Große Kreisstadt aber habe weder eine Uni, eine Hochschule oder eine Fachhochschule.

Die Stadträte einigten sich daher einstimmig darauf, einen Experten des Vereins „Wohnen für Hilfe“ anzuhören und dabei alle Details zu klären. Gerade die steuerlichen Fragen sind laut Claus Weber (FW) „ja für beide Seiten ganz, ganz wichtig“. Anke Drexler (SPD) räumte ein, dass das Angebot natürlich „nicht den ganz großen Personenkreis“ betreffe. Aber dennoch sollte man „verschiedene Ansätze nutzen, um wenigstens in einem kleinen Bereich was zu machen“.