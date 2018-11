Große Kunst großer Talente

Schüler haben für den Kunstkalender der Sparkasse Dachau wieder tolle Kunstwerke geschaffen.

Dachau – Ein gefährlicher Feuerdrache, die schreckliche Medusa, eine monströse Marzipanschokolade und ein Schwarz-weiß-Porträt des Dachauer Ehrenbürgers Max Mannheimer begleiten die Dachauer durch das Jahr – denn diese und weitere Motive zieren den neuen Kunstkalender der Sparkasse. Eines haben die Werke wieder gemeinsam: Sie wurden von Schülern der sechs weiterführenden Schulen im Landkreis geschaffen.

Vergangenes Schuljahr hatte die Sparkasse Dachau den Wettbewerb unter den Kunstklassen dieser Schulen ausgeschrieben. Motiv, Mal- oder Zeichentechnik waren zweitrangig. Jede Schule durfte fünf ausgewählte Werke einreichen.

Im Juli gingen 27 Bilder ein. Keine leichte Aufgabe für die Jury, bestehend aus Elisabeth Boser vom Zweckverband Dachauer Museen und Galerien, Tobias Schneider, Leiter des Kulturamts Dachau, und Christoph Zahn, Leiter Marketing der Sparkasse. Denn wie Sparkassen-Chef Hermann Krenn auf der Vernissage in der Hauptstelle am Sparkassenplatz anmerkte: „Das Jahr hat nur zwölf Monate.“

Die Jury bewertete die Werke nach Komposition, Gestaltung und Ausführung sowie Wirkung. Elena Aldersleys rotes Drachenauge, das von blauen Schuppen umgeben ist, ziert beispielsweise das Januar-Blatt. Die detaillierte Zeichnung von der Schülerin des Josef-Effner-Gymnasiums, bei der man Schuppe für Schuppe erkennt, überzeugt vor allem durch ihre Leuchtkraft und Eindringlichkeit.

Die vier jungen Künstlerinnen Annabel Amon, Céline Matos da Cunha, Anja Wiesenhüter und Celine Steinbach haben es sogar zweimal in den Kalender geschafft. Ihre Fotocollage, die aus Schwarz-weiß-Bildern besteht, die unterschiedliche Augen zeigen, trägt den Titel „Beauty is in the Eye of the Beholder II“ (Schönheit liegt im Auge des Betrachters). Das Werk ziert das Oktober-Blatt. Eine weitere, ähnliche Version ist auf dem Deckblatt. „Wir wollten mit diesem Projekt die Vielfältigkeit unserer Schulfamilie ausdrücken“, erklärten die vier.

Ebenfalls auf das Deckblatt schaffte es das einzige Foto unter der ausgewählten Kunst: Vincent Schäfers „Nature Illusion“ zeigt Grashalme im Wind. Das Spiel mit der Unschärfe hat der Jury wohl besonders gefallen.

„Passend zur kälteren Jahreszeit ziert eine Schokoladentafel das Februar-Blatt“, meinte Krenn, als er die junge Künstlerin Aline Luksch nach vorne bat. „Unsere Aufgabe im Kunstunterricht war es, einen Gegenstand dreidimensional und detailgetreu zu zeichnen“, erklärte sie. „Das mit der Schokolade lag nahe, ich mag Schokolade.“

Zur Überraschung aller jungen Künstler bekamen die, deren Werke im Kalender gedruckt sind, kleine Kunst-Stipendien. „Wir wollen die jungen Talente mit etablierten Künstlern zusammenbringen“, sagte Krenn. Die Schüler besuchen Ende März mit Johannes Karl, dem Vorsitzenden der Künstlervereinigung Dachau, die Akademie der Bildenden Künste und die Pinakothek der Moderne. Zudem dürfen sie sich Inspiration bei den Kunstpaten Lilly Karsten, Ralf Hanrieder, Herbert Felix Plahl und Tadeusz Stupka holen. Zusätzlich sind ihnen 200 Euro Taschengeld für Kunst-Utensilien sicher.

Der Kunstkalender kann ab sofort in den Geschäftsstellen der Sparkasse Dachau kostenlos abgeholt werden – solange der Vorrat reicht.

Die Ausstellung

mit den eingereichten Arbeiten ist noch bis zum 21. November während der Öffnungszeiten der Sparkasse am Sparkassenplatz geöffnet.

Miriam Kohr