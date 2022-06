15. Jubiläum: Standort-Geburtstag der Stadtbücherei - über 1000 Besucher

Von: Miriam Kohr

Teilen

Gedichte zum Mitnehmen bot Sabine Magnet vor der Stadtbücherei an. © Miriam Kohr

Die Stadtbücherei Dachau hat ihr 15-jähriges Standortjubiläum am Max-Mannheimer-Platz gefeiert. Es gab zahlreiche Aktionen, Workshops und sogar Gedichte zum Mitnehmen.

Dachau – „So viele Seiten hat dieser Ort, ergründe sie nur, Wort für Wort.“ Diese Zeilen schrieb Poetin Sabine Magnet zuletzt auf ihrer roten Schreibmaschine vor der Hauptstelle der Dachauer Stadtbücherei. Die nämlich feierte in der vergangenen Woche ihr 15-jähriges Bestehen am Max-Mannheimer-Platz 3.

Magnet war mit ihrer „Poetry to go“ – deutsch, frei übersetzt: Poesie zum Mitnehmen – eine der Attraktionen, welche die Bücherei zum Standort-Geburtstag anbot. „Ich habe heute ungewöhnlich viele Gedichte zur Hochzeit geschrieben“, erzählte sie nach ihrer dreistündigen Sitzung vor dem Eingang.

Etwa 30 Gedichte tippte sie für Besucher in dieser Zeit spontan in ihre Maschine. Die Menschen gaben ihr Stichwörter oder Themen vor und sie zauberte daraus tolle Zeilen. „Ein Gedicht über Obst für einen Jungen war auch dabei oder über Einhörner und übers Nichtstun“, berichtet die Künstlerin. Als Magnets Schreibmaschinengeklapper langsam leiser wurde, kamen schon die ersten Besucher für eine Lesung.

15 Jahre am Max-Mannheimer-Platz: Stadtbibliothek Dachau feiert Jubiläum

Autorin Heidi Rehn las aus ihrem Buch „Die Buchhandlung in der Amalienstraße“ vor. © Miriam Kohr

Am Ende saßen 15 Interessierte vor der Autorin Heidi Rehn, die aus ihrem Roman „Die Buchhandlung in der Amalienstraße“ las, aber auch viel darum herum erzählte. Rehns Verlag sei auf sie zugekommen, ob sie nicht ein Buch über eine Buchhandlung schreiben möchte, erzählte die Autorin über die Entstehungsgeschichte ihres Buchs.

Die Münchnerin bejahte die Anfrage und investierte – wie bei allen ihren Romanen – anschließend viel Zeit in die Recherche. „Es ist der perfekte Roman für alle Romanliebhaber“, lobte Stadtbücherei-Leiterin Slávka Rude-Porubská, da in Rehns Buch viele weitere Romane erwähnt werden, die man natürlich in der Bücherei ausleihen könne.

Jubiläum der Stadtbücherei Dachau: Abwechslungsreiche Workshops und Aktionen

Am Ende war Rude-Porubská sehr zufrieden mit dem Jubiläumstag, an dem die Bücherei – passend zum Jubiläum – 15 Stunden geöffnet hatte. Eine Blumenpresse aus Holz basteln, eine Pyjama-Lesenacht für Kinder ab acht Jahren oder die „Silent Reading Party“ waren schließlich noch bis 24 Uhr geboten.

„Wir hatten etwa 1023 Besucher, 1030 Medienausleihen und stellten zehn neue Ausweise aus“, zog Rude-Porubská zufrieden Bilanz. An einem normalen Tag seien es sonst etwa 400 bis 600 Besucher.

Am vergangenen Wochenende wurde das Jubiläum fortgesetzt, Freitag und Samstag wurde mit „Wildbienenhotel basteln“, der „Rezepttauschbörse“ und weiteren Aktionen weitergefeiert. „Insgesamt hatten wir etwa 100 Teilnehmer bei den Workshops“, so Rude-Porubská.

Im Alte-Bücher-Workshop falteten Kinder kunstvolle Gebilde aus dem Papier. © Miriam Kohr

Einige Kinder waren auch eifrig dabei, als es in einem Workshop darum ging, Seiten aus alten Büchern zu falten. Orimoto nennt sich die Tätigkeit, bei der es galt, sich Inspiration zu holen, was man aus alten Büchern machen kann, bevor sie im Altpapier landen. Geschenkverpackungen, Origami-Vögel, Papierblüten, Körbe oder eben Deko-Bücher bastelten die Büchereimitarbeiterinnen Birgitt Heermann und Alexandra Maly vor.

Das nächste Jubiläum der Bücherei lässt übrigens gar nicht mehr solange auf sich warten, denn die Stadtbücherei Dachau gibt es bald seit 50 Jahren!

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.