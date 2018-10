„Bescheuertes Gesetz“: Stadt muss Straßen abrechnen, will aber nicht

In Dachau gibt es Straßen, die schon Jahrzehnte alt sind, deren Ersterschließung aber noch immer nicht abgeschlossen ist. Bis 2021 hat die Stadt nun per Gesetz Zeit, diese Erschließung abzuschließen.

Dachau – Im Juni war man sich noch einig: Ohne eine einzige Gegenstimme billigten die Stadträte eine Liste, die in den Augen aller zwar hochgradig ungerecht, aber alternativlos war.

Denn: Die Stadt hatte sich angesichts eines im Jahr 2016 vom Landtag verabschiedeten Gesetzes überlegen müssen, welche ihrer 40 noch nicht fertiggestellten Straßen sie bis zum Jahr 2021 erstens fertigstellen und zweitens noch möglichst gewinnbringend abrechnen kann. Das Ergebnis dieser Überlegung war eine Liste, auf der unter anderem verzeichnet waren: die Straße in Webling (mit geschätzten Baukosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro), Am Kräutergarten (957.000 Euro), Leobadstraße (750.000 Euro), Karlsfelder Straße (726.000 Euro) und Aggensteinstraße (684.000 Euro). Diese Straßen sollten nacheinander hergestellt und die Anwohner über die Erschließungsbeitragssatzung an den Kosten beteiligt werden. Anlieger aller anderen noch nicht hergestellten Straßen sollten dagegen aufatmen können: Ihre Straßen werden erst nach 2021 fertiggestellt – und zwar kostenlos.

Hartmann: „Mussten die Liste anpassen“

Das Problem: Diese Liste ist nicht mehr aktuell. Da die Straßen schon Jahrzehnte alt und die Unterlagen hierfür lückenhaft bis gar nicht mehr vorhanden sind, tauchten bei tieferer Recherche immer wieder neue Fakten und Probleme auf, die dazu führten, „dass wir“, so Oberbürgermeister Florian Hartmann, „die Liste anpassen mussten“. So habe man beispielsweise entdeckt, dass die Leobadstraße im Jahr 1970 durch die Gemeinde Günding abgerechnet worden sei. Die Karlsfelder Straße habe im Jahr 2005 die Deutsche Bahn auf eigene Kosten hergestellt, weshalb auch diese Straße aus der Liste falle. Die Aggensteinstraße werde ebenfalls gestrichen, da dort laut Bauamt kein Wendehammer gebaut werden kann.

Wieder andere Straßen wurden zwar nicht von der Liste gestrichen, rückten aber – aus verschiedensten Gründen – in der Rangfolge nach hinten. Im Lichte der neuen Erkenntnisse sieht die Liste nun folgende Straßen-Reihenfolge vor: Webling, Am Kräutergarten, Prälat-Wolker-Straße, Landsberger/Nürnberger Straße, Pacellistraße, Sieglindenstraße/Fritz-Müller-Weg, Anton-Josef-Schuster-Straße, Sommerstraße, Bedastraße und Wilhelm-Neuhäuser-Straße. Bauamtsmitarbeiter Andreas Meyer gab zu, zum Teil im „Nebulösen“ gearbeitet zu haben; trotzdem gehe er nun davon aus, dass „es diese Liste am Ende sein wird“. Er erwarte „keine großen Überraschungen mehr“.

Gremium soll strafrechtliche Frage klären

Diese Aussage war den Stadträten jedoch zu wenig. CSU-Fraktionssprecher Peter Strauch betonte zwar, dass die jetzige Verwaltung „Versäumnisse der letzten vier Jahrzehnte“ ausbaden müsse. Angesichts der unsicheren Faktenlage könne seine Fraktion der aktualisierten Liste aber dennoch nicht zustimmen: „Das ist eine gewaltige Belastung für die Bürger“, so Strauch. Angesichts von rund 5 Millionen Euro Gesamtkosten, von denen die Anlieger rund 3,5 Millionen Euro würden tragen müssen, sollte die Verwaltung nun erst einmal „ihre Hausaufgaben machen“ und klären, wer wie zur Kasse gebeten werden soll.

Günter Heinritz (SPD) sah die „Datenlage“ ebenfalls als nicht befriedigend an und fragte, ob die Stadt die Umsetzung des Gesetzes deswegen nicht ablehnen könne? Silvia Neumeier (SPD) verwies auf die neuen Machtverhältnisse im Freistaat: Die Regierungsbildung „gibt uns Zeit“. Und auch Norbert Winter (FW) bat darum, „alles auszuprobieren“, um die Umsetzung des Gesetzes „doch noch verhindern“ zu können.

Am Ende beschloss das Gremium einstimmig, die Liste noch einmal der Rechtsaufsicht vorzulegen – und dabei auch die strafrechtliche Frage zu klären: Macht sich die Stadt der Untreue schuldig, wenn sie das Geld nicht eintreibt? OB Hartmann hofft jedenfalls, dass dieses „bescheuerte Gesetz jetzt anders gehandhabt wird“. Denn: „Es ist wirklich schlimm. Und ungerecht. Weil’s die einen trifft und die anderen nicht.“