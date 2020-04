Stadt muss sparen: Dachau verschiebt einige Projekte nach hinten

Wegen der Corona-Krise rechnet die Stadt Dachau mit Steuerverlusten. Deshalb wird bei verschiedenen Projekten gespart. Das betrifft die Skater und die Feuerwehr.

Die Stadt Dachau rechnet wegen der Corona-Krise mit Steuerverlusten.

Deshalb setzt sie bei verschiedenen Projekten den Rotstift an.

Die Leidtragenden sind die Skater und die Feuerweh.

Dachau – Nein, „komplett beerdigen“ wolle er nichts. Aber zumindest erst einmal schieben, bis die „Dimensionen“ der Haushaltskrise infolge der Corona-Krise absehbar seien, das halte er dann doch für das Gebot der Stunde. Diese traurige Botschaft des Oberbürgermeisters leitete die erste Sitzung des Dachauer Ferienausschusses ein, der in den kommenden Wochen die Arbeit des Stadtrats übernehmen wird. Das Gremium sah es ähnlich – und ließ den Ferien- zum Spar-Ausschuss werden.

Der Plan von OB Florian Hartmann und der Kämmerei sieht demnach vor, dass einzelne, bereits beschlossene Projekte erst einmal geschoben werden, um dann – wenn im Frühsommer die ersten Auswirkungen der Krise abschätzbar werden – vom neuen Stadtrat entweder tatsächlich gestrichen oder doch wieder aufs Gleis gesetzt zu werden. Erste Leidtragende dieses Aufschubs sind nun die Freiwillige Feuerwehr Dachau und die jugendlichen Skater der Stadt.

Stadt Dachau muss sparen: Eigentlich war eine weitere Vergrößerung des Skaterparks geplant

Letztere nutzen seit 2006 mit Begeisterung ihren Skaterpark an der Kufsteiner Straße, weshalb nach einer ersten Erweiterung im Jahr 2012 nun eine weitere Vergrößerung geplant war. Auf einer zusätzlichen Fläche von 420 Quadratmetern – östlich der bestehenden Anlage – sollten Rampen unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen entstehen, die sich vor allem für jüngere Kinder und Anfänger eignen. Die Jugendlichen hatten an den Planungen dieser rund 170 000 Euro teuren Maßnahme sogar mitarbeiten dürfen. Stadtrat Jürgen Seidl (FDP) erkannte zwar an, dass „sich die Jugendlichen bei schönem Wetter auf die Füße treten“. Aber eine „absolute Notwendigkeit“ für die Maßnahme sehe er angesichts der Haushaltslage dann eben doch nicht. Auch Christa Keimerl (SPD) sah es so, wenngleich sie zugab, dass sie die Verschiebung der Maßnahme schmerze: „Wir haben damals schwer für den Park gekämpft.“ Andererseits gebe es ja einen – wenn auch zu kleinen – Skaterpark, weshalb auch sie die finale Entscheidung über die Erweiterung dem neuen Stadtrat überlassen wollte. Lediglich die beiden Grünen Luise Krispenz und Thomas Kreß sowie Bündnis-Stadträtin Sabine Geißler wollten den Park trotz der unklaren Haushaltssituation erweitern. Kreß begründete dies damit, dass man aktuell günstigere Angebote bei der Ausschreibung zu erwarten habe: „Nach der Krise werden alle losrennen und dann wird’s bestimmt teurer.“

Stadt Dachau möchte an Ausstellungspavillon der Feuerwehr sparen

Bei der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses am Fritz-Müller-Weg herrschte dagegen Einigkeit. Während die geplante Erweiterung des Bestandsgebäudes fortgeführt werden soll, steht der für das historische Drehleiterfahrzeug geplante Ausstellungspavillon nun zur Disposition. Den könne man, so CSU-Sprecher Florian Schiller, „auch noch nächstes oder übernächstes Jahr bauen“. Auch Hauptamtsleiter Josef Hermann gab zu, dass der rund 190 000 Euro teure Pavillon „für den Dienstbetrieb nicht erforderlich“ sei. Franz Vieregg (ÜB) fand es zwar grundsätzlich „schön, wenn man so ein historisches Ausstellungsstück hat“, aber in der jetzigen Situation müsse das alte Gefährt dann eben doch in der Fahrzeughalle untergebracht werden. FDP-Mann Seidl nannte den Pavillon gar ein „Luxusproblem“. Und: „Alle Seiten müssen eben Opfer bringen.“

Oberbürgermeister Hartmann betonte am Ende, dass die aufgeschobenen Projekte ja nicht aufgehoben seien. „Aber wir vertun uns doch nix, wenn wir erst einmal warten.“ Gesicherte Zahlen, wie schwer die Krise den Dachauer Stadt-Haushalt beuteln wird, werde es zwar erst in einigen Monaten geben, aber „im Moment wissen wir halt einfach noch gar nix“.

