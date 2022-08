Hohe Ansprüche an den künftigen Wirtschaftsförderer

In der Stadt neue, Gewerbesteuer zahlende Betriebe anzusiedeln, ist eine der wichtigsten Aufgaben des künftigen Dachauer Wirtschaftsförderers. © IMAGO/Nikolas Kokovlis

Die Stadt Dachau hat die Position des Wirtschaftsförderers nun offiziell ausgeschrieben. Der neue Mitarbeiter wird sich auf vielen Gebieten beweisen müssen.

Dachau – Jetzt ist es offiziell: Die Stadt Dachau sucht per Stellenanzeige einen neuen Wirtschaftsförderer. Am Wochenende war die Anzeige in den überregionalen Medien zu finden. Dem bisherigen Leiter der Wirtschaftsförderung, Robert Danzer, war nach gut einem Jahr Tätigkeit von der Stadt gekündigt worden (wir berichteten).

Oberbürgermeister Florian Hartmann hatte auf Anfrage der Dachauer Nachrichten vor einigen Wochen zu der Personalie mitgeteilt, dass der Rechtsstreit mit Robert Danzer zwar noch nicht abgeschlossen sei. Aufgrund der Bedeutung der Wirtschaftsförderung habe sich die Stadt aber bereits jetzt zu einer Neuausschreibung entschlossen. Hartmann hatte das Profil für die Nachfolge Danzers dabei wie folgt beschrieben: Die Stadt brauche einen, „der draußen unterwegs ist, der Betriebsbesuche macht und Themen einfängt, die die Wirtschaft bewegen“.

Dieser Anspruch zeigt sich auch teilweise in den der Stellenausschreibung formulierten Aufgaben. Diese beinhalten nicht nur die Leitung der Abteilung Wirtschaftsförderung mit vier Mitarbeitern, sondern explizit die Erarbeitung von „Grundsätzen der Wirtschaftsförderung“ sowie die Entwicklung von Strategien und Konzepten. Diese sollen sich auf die Akquisition von Betrieben, der Vergabe von Grundstücken der Stadt an Betriebe, die Vermarktung des Gewerbestandorts Dachau und die Vergabe von städtischen Gewerbeflächen beziehen.

Die Stadt erwartet zudem auch die Erledigung von operativen Aufgaben in den Bereichen Marketing und Akquisition, der Gewerbeflächenbedarfsplanung, der Bearbeitung von Gewerbeflächenanfragen und der Beratung und Betreuung von in Dachau ansässigen Unternehmen und Unternehmen in Gründung.

Die Stelle ist wie im Stadtrat beschlossen wieder an die Stadtkämmerei angegliedert. Der neue Mann oder die neue Frau soll ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder der Wirtschaftsgeographie mitbringen, aber auch das Akzeptieren von klaren Kompetenzen wird explizit erwartet. So seien „Richtlinien und Anweisungen für die Bearbeitung der im Amt zugewiesenen Aufgaben mitzugestalten und einzuführen.“ Bernhard Hirsch

