Städtischer Haushalt „geht genau um“

Die Stadt plant einen Rekordhaushalt für 2019: 160 Millionen Euro. Die Personalkosten sind hoch - auch weil für einen delikaten Bereich eine Kraft eingestellt werden musste.

Dachau – Ungefähr zehn Etablissements gibt es in Dachau. Um dieses spezielle „Gewerbe“ im Gewerbegebiet dem EU-Prostituiertenschutzgesetz entsprechend betreuen zu können, hat die Stadt tatsächlich einen Mitarbeiter abstellen müssen. Drei Mitarbeiter wurden darüber hinaus eingestellt, die sich allein um die komplizierte Handhabung von EU-weiten Vergabeverfahren kümmern.

Und das immer umfangreicher werdende Umsatzsteuerrecht für Kommunen bringt es mit sich, dass die Kämmerei in den kommenden Monaten ebenfalls drei bis vier neue Mitarbeiter bekommen wird. Alles in allem, so Oberbürgermeister Florian Hartmann, „kriegen wir immer neue, lustige Aufgaben vom Freistaat“ – und entsprechend wachse natürlich auch die Zahl der städtischen Mitarbeiter und die Höhe der Personalausgaben. 28,4 Millionen Euro plant Kämmerer Thomas Ernst hierfür in seinen Haushalt für 2019 ein – so viel wie nie zuvor und immerhin 3 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor.

Eine weitere wichtige Zahl des umfangreichen Werks, das Ernst und Hartmann am vergangenen Montag im Rahmen eines Pressegesprächs vorstellten, ist natürlich zum einen das Volumen des Haushalts: 160 Millionen Euro. Im Vergleich zu den Jahren 2018 (130 Millionen Euro), 2017 (115 Millionen) und 2016 (110 Millionen Euro) wuchs der Haushalt damit wieder kräftig an und bedeutet einmal mehr einen Rekordhaushalt für die Große Kreisstadt. Die Zunahme ist – ebenfalls nicht ungewöhnlich – auf die Höhe des Bauetats zurückzuführen, der im Jahr 2019 bei 35 Millionen Euro liegen soll.

Was der städtischen Kämmerei die Arbeit erleichtert, ist dagegen die – dank brummender Konjunktur – gute Einnahmensituation. Ernst rechnet im kommenden Jahr mit Einkommenssteuereinnahmen von 37,7 Millionen Euro – 2 Millionen Euro mehr als noch im Jahr 2018. Und auch die Gewerbesteuereinnahmen werden wohl wachsen; Ernst rechnet konservativ mit 22,5 Millionen Euro.

Kreditaufnahme rückt näher

Das „Ereignis Kreditaufnahme“ rückt aber trotz sprudelnder Steuereinnahmen näher, wie OB Hartmann bekräftigte. Schon in den Jahren zuvor hatte die Stadt mehrfach damit gerechnet, Geld aufnehmen zu müssen. Weil die Einnahmen dann aber doch immer wieder die im Haushalt festgesetzten Erwartungen übertroffen hätten, blieb der Stadt dieser Schritt bislang erspart.

Kämmerer Ernst sieht das Schulden-Thema daher auch gelassen: Im Haushalt für 2019 geht es letztlich um eine Finanzierungslücke in Höhe von 5 Millionen Euro, die der Stadt – entsprechend der aktuellen Ansätze – fehlen, um die geplanten Investitionen in Höhe von 22 Millionen Euro zu decken.

Apropos Investitionen: Der Stadtkämmerer rechnet für 2019 mit einem ausgeglichenen Verwaltungshaushalt; das heißt, dass sich im laufenden Verwaltungsbetrieb Einnahmen und Ausgaben decken. „Es geht genau um“, wie der OB es zusammenfasste. Für die Finanzierung von Baumaßnahmen, Erweiterungen, Sanierungen, Neubauten von Kitas oder Schulen muss die Stadt daher eine andere Geldquelle anzapfen – beziehungsweise alte Haushaltsreste auflösen.

17 Millionen Euro sollen auf diesem Weg in die Kasse der Kämmerei fließen. Haushaltsreste sind dabei Beträge, die beispielsweise für eine Schulbaumaßnahme in den Haushalt eingeplant, aber aus verschiedensten Gründen bislang nicht abgerufen wurden. Diese einzelnen Beträge seien dann jahrelang einfach vom Haushalt eines Jahres in den des nächsten übertragen worden und hätten aus Sicht der kommunalen Rechnungsprüfung die Finanzlage der Stadt „unscharf“ werden lassen. Indem man diese Reste nun auflöse, entstehe ein Haushalt, der laut Hartmann „mehr der Realität entspricht“. In Zukunft würden die einzelnen Maßnahmen jedes Jahr neu veranschlagt, was zwar gerade den Bauetat kräftig anwachsen lassen werde – in diesem Jahr aber eben den willkommenen Nebeneffekt habe, einen großen Teil der geplanten Investitionen buchhalterisch decken zu können.

Viel Geld will die Stadt im kommenden Jahr dabei auch wieder für den sogenannten Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen ausgeben. Allein 12,9 Millionen Euro der hierfür veranschlagten 14,7 Millionen Euro sind dabei für den Ankauf von Grundstücken vorgesehen. Ein „zweistelliger Millionenbetrag“ geht laut Kämmerer Ernst auch an freie Träger in der Kinderbetreuung.

Sanierungsbedarf bei Straßen

Erheblicher Sanierungsbedarf besteht auch im Straßennetz der Stadt; Hartmann nannte als Beispiele die Brucker und die Schleißheimer Straße sowie das Pflaster in der Altstadt. Knapp 10 Millionen Euro sind für diese Tiefbaumaßnahmen vorgesehen – eine Höhe, die, so der OB, „wir in den letzten Jahren so nicht hatten“.