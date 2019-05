Stadt und Hausbesitzer streiten seit Jahren wegen Bauprojekt - jetzt entscheiden fünf Richter

Seit vier Jahren versucht Helmut Geißler, das Rückgebäude seines Anwesens für Wohnungen umzubauen. Doch das Bauamt stimmte keiner seiner vorgelegten Varianten zu. Eine Geschichte über Recht, Gesetz und gesunden Menschenverstand.

Dachau – Richtig schön war’s gestern im Garten von Helmut Geißler. Die Sonne strahlte, die Spatzen pfiffen – nur im Hintergrund hörte man von der Konrad-Adenauer-Straße die Schwerlaster für die derzeitigen Altstadtbaustellen vorbeidonnern.

Bauen würde Helmut Geißler auch gern. Und zwar seit vier Jahren. Das Rückgebäude seines Anwesens an der Konrad-Adenauer-Straße 22, bekannt als das ehemalige Café Brüller, ist baufällig. Geißler würde das Gebäude gern sanieren und zu Wohnungen umbauen. Allein: Der Platz ist knapp, das Grundstück eingezwängt zwischen Hangkante und Martin-Huber-Treppe.

Und genau diese Lage ist der Grund, warum das Bauamt die Pläne Geißlers bislang nicht genehmigte. Geißler wehrte sich zwar, wollte der Argumentation der Genehmigungsbehörde gesunden Menschenverstand entgegen setzen – aber biss auf Granit. Gestern kam es daher zum vorläufigen Höhepunkt der Auseinandersetzung: Fünf Richter des Bayerischen Verwaltungsgerichts München – davon drei Schöffen und zwei hauptamtliche unter Vorsitz von Johann Oswald – kamen in die Dachauer Altstadt, um das Streitobjekt „in Augenschein zu nehmen“, wie es im Juristendeutsch heißt. Anschließend erging zwar noch kein offizielles Urteil, aber die Richter erklärten zumindest ihre „Absicht“, in welche Richtung ihre Entscheidung gehen dürfte.

Tatsächlich ist der Sachverhalt knifflig. Geißlers Grundstück liegt an der Hangkante, wobei die Frage ist, wie weit dieser Hang nun bebaut werden darf. Geißlers Argumentation, dass das direkte Nachbarhaus, die Neue Galerie, wesentlich weiter in den Hang hinein rage, lässt die Stadt nicht gelten. „Die Hangkante folgt dem Gelände“, sie sei „mäandernd“, erklärte Stadt-Juristin Katharina Ludwig. Dies sei auch der Grund, warum die Baulinie der Altstadt nicht gerade am Hang entlanglaufe. Fest stehe aber: Der Hang selbst gilt als Außenbereich und darf daher nicht bebaut werden.

In der Frage der Abmessung nach unten aber gaben sich die Richter kulanter als die Stadt, man sehe es „ein bisschen großzügiger“, erklärte Richter Oswald. Das heißt: Geißlers geplantes Wohnhaus dürfte daher auf das Grundstück passen.

Das nächste Problem aber ist die Frage, wo Geißler die geforderten Parkplätze für seine fünf neuen Wohnungen unterbringt. Seinem Wunsch, die Stellplätze abzulösen, hatte der Bauausschuss bereits Entgegenkommen signalisiert. Doch die Verwaltung ist dagegen: Geißler soll, so der Wille der Stadt, eine Tiefgarage bauen!

Die einzige Möglichkeit, eine entsprechende Zufahrt auf dem Grundstück unterzubringen, wäre in dem kleinen Bereich zwischen Martin-Huber-Treppe und dem Vorderhaus. Doch auch hier verläuft eine Hangkante – die laut Stadt weder mit einer Stützmauer gesichert geschweige denn auch nur einen Zentimeter überbaut werden dürfe. Dass nur fünf Meter weiter links das Café Corso eine Terrasse samt Stützmauer entlang der Martin-Huber-Treppe hat, nahmen die Juristen zwar zur Kenntnis, maßen dieser Tatsache aber keinerlei juristische Bedeutung bei. Der Hang dürfe nicht „angetastet werden“, so das Urteil. Geißler fragte zu Recht: „Wie viel Hang in der Altstadt gerade angetastet wird, zum Beispiel beim Hörhammer! Warum ist es an der Stelle möglich und bei mir nicht?“ In seiner Nachbarschaft könne man die Hangkante doch schon lange nicht mehr als „unbebautes Gelände“ bezeichnen? Doch er bekam keine Antwort.

Was die Sache dann noch absurder werden ließ: Quer durch Geißlers Garten führt der offizielle Fluchtweg von der Neuen Galerie zur Martin-Huber-Treppe. Geißler hatte diesen – vorsichtig formuliert – suboptimalen Zustand stets geduldet. Dass die Stadt diese Tatsache – immerhin dient der Weg einer städtischen Einrichtung – in keiner Weise würdigte und eine bauliche Lösung für den Fluchtweg im Außenbereich ablehnte, ließ ihn nur noch den Kopf schütteln.

Beide Seiten hoffen nun, im ausformulierten Urteil des Gerichts, das in den nächsten Tagen zugestellt werden soll, genaue Maße zu bekommen, wie weit an die Martin-Huber-Treppe vielleicht doch der Tiefgarageneingang gebaut werden dürfe. Während Stadt-Juristin Katharina Ludwig bereits ankündigte, das Urteil wohl akzeptieren zu wollen, ist Geißler noch unentschlossen. In Zeiten einer boomenden Bauwirtschaft mit entsprechend steigenden Preisen kostet ihn das jahrelange Gezerre nämlich nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch viel Geld. Am liebsten wäre ihm aber, „endlich zu einer einvernehmlichen Lösung“ zu kommen. Zumal die Stadt ja immer wieder betont, wie dringend sie Wohnungen braucht...

