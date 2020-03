Lieber zuhause die Kreuzerl machen

Stadt und Landkreis verzeichnen so viele Briefwähler wie nie

Landkreis – Auch in einigen Gemeinden im Landkreis Dachau ist die Zahl der Briefwähler wenige Tage vor der Kommunalwahl höher als sonst. In einigen Gemeinden zeichnen sich sogar Rekorde ab.

Zu den Spitzenreitern, was die Briefwahlquote angeht, gehört die Gemeinde Hebertshausen. 1870 Bürger stimmten bereits per Briefwahl ab. „Das ist eine Woche vor der Wahl die höchste Quote in der Geschichte und entspricht knapp 44 Prozent“, so Bürgermeister Richard Reischl. „Ich rechne aufgrund der Entwicklung zum Corona-Virus auch nochmals mit einem Schub über die letzten Tage.“

Im Schwabhauser Rathaus stehen die Bürger Schlange wegen der Briefwahlunterlagen, berichtet Bürgermeister Josef Baumgartner. Bislang liegt die Quote der Briefwähler bei beachtlichen 40 Prozent. „Aber nicht nur wegen des Corona-Virus. Man hört auch immer wieder, dass gerade für die Kreistagsliste der Platz in der Wahlkabine nicht ausreicht, da brauche man schon einen Tapeziertisch“, so Baumgartner.

In Bergkirchen haben sogar schon 41 Prozent der Wahlberechtigten per Briefwahl abgestimmt. „Heuer gibt es 6181 Wahlberechtigte für die Kommunalwahl, und bis jetzt sind es schon 2550 Briefwähler. Wir rechnen mit rund 3000 Briefwählern“, sagt Geschäftsstellenleiter Siegfried Ketterl. Im Jahr 2014 gab es 5830 Wahlberechtigte in der Gemeinde Bergkirchen, davon wählten 3468 Bürger, darunter 1800 Briefwähler. Für die 24 Wahlbezirke werden neun Wahllokale eingerichtet und vier Briefwahlbezirke. Die angeforderten Briefwahlunterlagen lässt die Gemeinde per Boten an die Bürger schnellstmöglich zustellen – dieser Service ist nach Aussage von Bürgermeister Simon Landmann günstiger und zuverlässiger als die Post.

1400 Odelzhauser Bürger – von rund 3500 Wahlberechtigten – haben bereits Briefwahlunterlagen angefordert, also ebenfalls rund 40 Prozent. Bürgermeister Markus Trinkl meint, dass diese Zahl bis zum Wahlsonntag noch auf 1500 bis 1600 ansteigen könnte. „Bei der Kommunalwahl vor sechs Jahren hatten wir insgesamt etwa 2200 Wähler“, sagt Trinkl. 2014 hatten rund 1200 Gemeindebürger (54,54 Prozent) von zu Hause gewählt.

In Haimhausen stimmten bereits 36 Prozent der Wahlberechtigten per Briefwahl ab, wie Bürgermeister Peter Felbermeier mitteilt. Er rechnet bis Ende der Woche mit bis zu 40 Prozent Briefwähler. In Vierkirchen liegt die Quote bislang bei 42 Prozent, in Altomünster bei 40 Prozent und in Indersdorf bei 35 Prozent.

„Der Trend geht schon seit Jahren zur Briefwahl“, sagt Josef Hermann, Hauptamtsleiter der Stadt Dachau. Jetzt, bei der Kommunalwahl, erwartet er einen neuen Rekord für die Stadt Dachau und schätzt die Anzahl der Briefwähler bis Ende der Woche auf 8700, von insgesamt rund 30 500 Wahlberechtigten. Das wäre eine Quote von 28,5 Prozent. Zum Vergleich: Vor sechs Jahren waren’s nur 6390 Briefwähler.

Coronavirus hat kaum Auswirkungen auf Wahl

Im Rahmen einer Bürgermeisterdienstbesprechung wurden gestern auch Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die Kommunalwahlen besprochen: Das Gesundheitsamt empfiehlt für die Wahl, die üblichen Hygieneregeln zu beachten. „Wählen gehen ist auch in Zeiten von Corona wie im Supermarkt einkaufen oder mit dem Bus fahren: eigentlich eine Selbstverständlichkeit und auch vom Ansteckungsrisiko her gesehen vergleichbar“, sagt die Leiterin des Dachauer Gesundheitsamts Dr. Monika Baumgartner. Dies gelte für Wähler ebenso wie für die Wahlhelfer. „Für eine Verschiebung der Kommunalwahl gibt es keinerlei Grund“, heißt es auch in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Noch bis Sonntag 15 Uhr können Briefwahlunterlagen beantragt und abgeholt werden.