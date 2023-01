„Werden das Auto nicht verbieten“: Diskussion um Bündnis-Antrag

Von: Stefanie Zipfer

Das Bündnis für Dachau will den Autoverkehr in der Stadt Dachau los werden. © Bernd Wüstneck/dpa

Dachauer Stadträte und die Verwaltung diskutieren über einen Bündnis-Antrag. Es geht mal wieder um den Verkehr.

Dachau – Kaum eine Fraktion oder Gruppierung im Stadtrat war zuletzt so fleißig wie das Bündnis für Dachau. Zumindest wenn es darum ging, die Verwaltung und die Stadtratsgremien mit immer neuen Anträgen zu beschäftigen.

Das Thema, das den Bündnis-Stadträten dabei am häufigsten unter den Nägeln brennt, ist der Verkehr. In der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses wurden dazu zwei Bündnis-Anträge behandelt. Deren Thema, zusammengefasst: das MD-Gelände, dessen Bebauung und die Frage, wie die Stadt dem Autoverkehr Herr werden will.

Denn selbst wenn man, wie es ja ohnehin geplant ist, den künftigen Bewohnern des neuen Viertels durch bauliche Maßnahmen und einer knackigen Stellplatzsatzung die Lust am Auto verderben will, wird es laut Bündnis-Stadtrat Michael Eisenmann wohl immer noch Unverzagte geben, die erstens ein Auto besitzen und dieses, zweitens, irgendwo, mitunter vielleicht sogar außerhalb des neuen MD-Geländes abstellen wollen. „Das müssen wir verhindern! Wir wollen weniger Autos. Und wir wollen keine ausgelagerten Autos“, so Eisenmann.

Die Bauverwaltung mit Bauamtsleiter Moritz Reinhold versuchte Eisenmann daraufhin zu erklären, dass es grundsätzlich jedem Bürger „selbst überlassen ist, über die eigene Mobilität zu entscheiden“.

Auch Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) wollte die altbekannte Diskussion nicht vertiefen. Autoverkehr werde sich nun mal nicht dauerhaft vermeiden lassen. „Mehr Einwohner bringen mehr Verkehr.“ Er sei daher zufrieden mit dem, was die Verwaltung zu diesem Thema bislang auf den Weg gebracht habe. Sein Fazit: „Wir arbeiten an der Verkehrswende, aber wir werden das Auto nicht verbieten können.“ zip