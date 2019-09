Straßenausbau: Anwohner atmen auf

Gute Nachrichten zu den Straßenausbau- beziehungsweise Erschließungsbeiträgen: Die Stadt Dachau verzichtet auf die Beiträge - und die Anwohner der zuletzt abgerechneten Straße erhalten ihr Geld zurück.

Dachau – Über kaum etwas haben Kommunen und Bürger in Bayern in den vergangenen Jahren so erbittert gestritten wie über die Straßenausbau- beziehungsweise Erschließungsbeiträge.

Wie berichtet, hätte das sogenannte Kommunalabgabegesetz, das der Landtag vor ein paar Jahren erlassen hatte, die Kommunen gezwungen, bis 2021 dutzende Straßen endgültig herzustellen und dies den Anwohnern in Rechnung zu stellen. Im Fall von Dachau hätte dies bedeutet, dass – da bis zum Stichtag am 1. April 2021 unmöglich alle noch nicht hergestellten Straßen fertig würden – eine Prioritätenliste zu erstellen, wonach nur die „Altanlagen“ hergestellt werden sollten, die der Stadt am meisten Einnahmen versprachen. Die Anwohner der günstiger herzustellenden Straßen hätten dagegen Glück gehabt: Ihre Straßen wären ohne ihre Kostenbeteiligung fertig gebaut worden.

Gegen diese schreiende Ungerechtigkeit hatten sich Stadtverwaltung und Stadträte lange gewehrt. Jetzt gab die Landesregierung nach und gestand den Kommunen einen sogenannten Ermessensspielraum zu. Einstimmig entschied der Umwelt- und Verkehrsausschuss daher am Dienstag, diesen Spielraum voll auszuschöpfen und „aus Gründen der Gleichbehandlung“ aus der Liste der nicht fertiggestellten Straßen „keine Straßen auszuwählen, deren erstmalige endgültige Herstellung und beitragsrechtliche Abrechnung bis 1. April 2021 erfolgen soll“.

Oberbürgermeister Florian Hartmann versprach zudem: „Die Anwohner der zuletzt abgerechneten Straße erhalten ihr Geld zurück.“