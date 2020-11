Dachau: Stadt will Stellplatzschlüssel modifizieren

Um dem stetig wachsenden Autoverkehr Herr zu werden, will sich die Stadt seit langem den ruhenden Verkehr vornehmen. Doch sollen, um eine Verkehrswende zu erreichen, wirklich Stellplätze geopfert werden? Und wenn ja: wo und wie viele? Die Diskussion im Stadtrat wurde – wie schon so oft bei dem Thema – ideologisch.

+ Die Stadt Dachau will Stellplatzschlüssel modifizieren © dpa / Günter Wicker

Dachau – Dass die Dachauer bereitwillig ihr Auto aufgeben und stattdessen glückselig mit einem Lasten-E-Bike durch die Lande gondeln, kann man noch nicht wirklich feststellen. Vielmehr wird der Pkw-Bestand, so Bauamtsleiter Moritz Reinhold, in den nächsten fünf Jahren in einem Umfang zunehmen, der einem Platzbedarf von viereinhalb Fußballfeldern entspricht. Reinhold findet es daher „offensichtlich, dass eine derartige Entwicklung nicht nachhaltig sein kann“ und eine – wie bisher übliche – „traditionelle Anpassungsplanung“ verkehrt wäre. Mit anderen Worten: Man müsse die Anzahl notwendiger Stellplätze „angemessen reduzieren“ und stattdessen andere Mobilitätskonzepte fördern. Mit anderen Worten: „Wenn wir die Verkehrswende machen wollen, müssen wir die Akzeptanz des Fahrrads stärken!“

Die Zeit ist noch nicht reif, um den Menschen den Besitz eines Autos zu vergällen.

Bei Thomas Kreß (Grüne) rannte Reinhold damit offene Türen ein. Beim Thema Verkehr gebe es nur ein „entweder oder“: „Entweder wir fördern das Auto, oder wir machen etwas anderes!“ Viele junge Familien hätten doch schon längst kein Auto mehr, glaubte Kreß zudem zu wissen; und bald käme doch auch der Zehn-Minuten-Takt im städtischen Busverkehr.

Doch Kreß ging sogar in einem Punkt noch weiter als der Bauamtsleiter: Während Reinhold empfohlen hatte, die Ablöse für einen Stellplatz von 10 000 Euro auf 17 500 Euro zu erhöhen, fand der Grüne, dass diese Summe immer noch „sehr viel niedriger“ sei als ein Stellplatz in einer Tiefgarage kosten würde. Ob die Stadt da nicht eventuell eine monatliche oder jährliche Abgabe fordern könne?

„Nein, das geht natürlich nicht“, klärte Reinhold auf. Die Höhe der Stellplatzablöse müsse „schon noch angemessen sein“. Und überhaupt, so warf Oberbürgermeister Florian Hartmann in die Diskussion ein, „reden wir doch hier über ein theoretisches Modell“! Die Möglichkeit der Ablöse komme „fast nie zum Tragen, zuletzt nur bei gewerblichen Bauvorhaben“.

Grundsätzlich, so Reinhold, gehe es ja ohnehin nicht um viele Stellplätze: „Dachau ist doch weitgehend gebaut.“ Wenn überhaupt, dann geschehe Bautätigkeit nur noch durch den Generationenwechsel: wenn also Erben ein Einfamilienhaus zu einem Mehrfamilienhaus umbauen würden. Sein Vorschlag lautete daher: Künftig ist pauschal pro Wohneinheit ein Stellplatz vorgeschrieben – statt wie bisher ein Stellplatz bis 95 Quadratmeter Wohnfläche und zwei Stellplätze ab 95 Quadratmeter Wohnfläche. Im Bereich Gewerbe sollte der Schlüssel jedoch „deutlich niedriger“ gelegt werden als bisher – um damit zu fördern, dass Angestellte oder Kunden mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Gerade im Bereich Wohnen, so Reinhold, würde man damit „nicht so viel verlieren“. Und wenn man gleichzeitig die Schaffung von Fahrradparkplätzen im privaten Wohnbau fördere, gewinne man doch an anderer Stelle.

Was einen niedrigeren Stellplatzschlüssel für Gewerbebauten angeht, wollte die CSU dem Bauamtsleiter folgen. Für Wohngebäude aber hielt Gertrud Schmidt-Podolsky die Zeit noch nicht für reif, um den Menschen den Besitz eines Autos zu vergällen. Wenn man Bauherren künftig weniger Parkplätze vorschreibe, heiße das doch nicht zwangsläufig, „dass wir dann weniger Autos haben“! Klar, so Schmidt-Podolsky, würden viele Menschen mit Rad, Bus oder Bahn zur Arbeit fahren, aber dennoch hätten sie – etwa für Ausflüge, das Freizeitverhalten der Kinder oder Urlaube – trotzdem ein Auto. Und wenn dieses Auto nicht mehr in einer Garage neben oder unter der Wohnung parken könne, dann werde es eben im öffentlichen Raum abgestellt. Natürlich könne man Anwohnerparkzonen machen, aber „dann stehen die Autos für 30 Euro Jahresgebühr im öffentlichen Raum“. Schmidt-Podolsky fragte daher in die Runde: „Wollen wir das?“ Die Reduzierung des Stellplatzschlüssels sei im Wohnbereich daher „kein geeignetes Instrument“, vielmehr könne es „nach hinten losgehen“.

Auch wenn der OB bemerkte, dass ja ein Stellplatzschlüssel von nur noch einem Auto pro Wohneinheit nur eine „Mindestanforderung“ sei und es jedem Bauherrn freistehe, freiwillig mehr Parkplätze zu bauen, setzte Schmidt-Podolsky sich durch: Die Bauverwaltung soll nun einen Vorschlag für eine neue „Mobilitätssatzung“ erarbeiten, deren Ziel nicht mehr die „Reduzierung“ von Parkplätzen im Stadtgebiet ist, sondern die „Modifizierung“. So oder so, fand OB Hartmann, „werden wir am Ende dann über Zahlen diskutieren müssen“.

Rubriklistenbild: © dpa / Günter Wicker