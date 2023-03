Beide Daumen nach oben: Stadtkapelle gibt begeisterndes Jahreskonzert und zeichnet Nachwuchsmusiker aus

Stolz auf ihre Leistungsabzeichen: Moritz Rieperdinger, Magdalena Fottner, Mathieu Front, Paula Egger, Valentin Hanek, Felicitas Bandt, Linda Schenk, Tobias Front, Julian Niedermayer und Florian Haas (von links). © dn

Die Stadtkapelle Dachau hat ins Schloss geladen ‒ und Hunderte Dachauer kamen! Mit präzise gespielten Stücken und engagiertem Nachwuchs begeisterten die Musiker bei ihrem Jahreskonzert das Publikum.

Dachau – Der große Saal des Dachauer Schlosses erstrahlt in Türkisblau und Hellgrün. In die Stille hinein erklingen sphärische Klänge aus farbigen Wassergläsern. Dann setzen die ersten Instrumente ein, sanft, fast zart wachsen die Töne zu einem Gemeinsamen zusammen, um nach und nach das gesamte Orchester zu ergreifen und den Zuhörer mitzunehmen auf eine Fantasiereise durch dichte Bergwälder, über kleine, springende Flüsse und Bäche hin zu satten Wiesen, über denen dann mit einem Mal dichte Wolken hängen und Wind tosend durch die Schluchten zieht. „Terra vulcania“ – eine Hommage an seine steirische Heimat aus der Feder des Österreichers Otto M. Schwarz bildete am Samstagabend den Auftakt zum Jahreskonzert der Stadtkapelle und beschenkte die Zuhörer gleich zu Beginn mit einem musikalischen Höhepunkt.

In beeindruckender Weise gelang es den 74 Musikern unter der Leitung von Michael Meyer, die Besucher im Schloss mit auf diese musikalische Bilderreise zu nehmen, die in ihrer Kraft und Klarheit auch ein würdiges Finale gewesen wäre. So aber wirkte „Terra vulcania“ wie ein Versprechen auf noch mehr, das die Stadtkapelle wahrlich einzulösen wusste.

Wie auch in den vergangenen Jahren war das Jahreskonzert der Stadtkapelle eine kurzweilige Mischung verschiedener Musikrichtungen, moderiert von einem bestens gelaunten Dominik Härtl, der mit seinen Anekdoten zwischen den Stücken für zusätzliche Schmunzelmomente sorgte. Den Musiktitel „I like to move it, move it“ aus dem Animationsfilm „Madagascar“ erkor er zum Schlachtruf des Abends.

Das Publikum im Schloss war restlos angetan von der musikalischen Qualität, die die Stadtkapelle bei ihrem Jahreskonzert bot. © hab

Dieser erklang kurz darauf in einem gekonnten Arrangement der Filmmusik von Hans Zimmer und nahm die Zuhörer mit auf einen Reise in die Filmwelt Hollywoods. Erst waren es die Tiere, die aus einem Zoo ausbrechen. Dann der weltberühmte Agent 007, der regelmäßig im Dienst seiner Majestät die Welt rettet, begleitet von einer Musik, die nach wenigen Akkorden bereits als James-Bond-Titel zu erkennen ist, weil sie immer demselben musikalischen Muster folgt und einem sinfonischen Blasorchester beste Gelegenheit bietet, aus dem Vollen zu schöpfen.

Auf Bond folgt ein Pferd namens Spirit, das sich nicht zähmen lässt, sondern in „Run free“ für seine Freiheit kämpft. Auch hier ist es wieder Hans Zimmer, der die Musik zu diesem Film geschrieben hat, eine Musik, die in Töne fasst, wie sich unbeugsamer Freiheitswille anhören muss. Und es ist das Dachauer Orchester, das diese Musik so präsentierte, dass der Freiheitswille nicht nur zu hören, sondern förmlich zu fühlen war.

Doch auch die Musicalklänge aus der „West Side Story“, dieser wunderbaren Mischung aus Jazz und lateinamerikanischen Rhythmen von Leonard Bernstein, präsentierten die Musiker auf so ausgezeichnetem Niveau, dass Dirigent Meyer sichtlich begeistert beide Daumen in die Höhe streckte.

Mit zwei Medleys entführte die Stadtkapelle am Ende noch in die Welt des Swing der 1920er-Jahre und in die der großen Rockkonzerte der 1980er-Jahre. Die Stadtkapelle präsentierte diese Musik so perfekt und mitreißend, dass es die Zuhörer nicht mehr auf den Stühlen hielt und den Mitwirkenden – zu Recht – Bravo-Rufe und tosender Applaus entgegen brandeten. Anita Bartling

Viel Lob und Urkunden Die Jugendleiterinnen Vanessa Söllner und Iris Lindner nutzten den festlichen Rahmen des Konzerts, um einige junge Musiker für deren besondere Leistungen zu ehren. So absolvierten das Musikerleistungsabzeichen in Bronze Paula Egger (Querflöte), Magdalena Fottner (Querflöte), Valentin Hanek (Waldhorn), Zisis Karagogos (Klarinette), Moritz Rieperdinger (Trompete), Mathieu Front (Schlagzeug), Tobias Front (Tuba), Florian Haas (Schlagzeug), Julian Niedermayer (Schlagzeug). Die Silber-Prüfung legten Felicitas Bandt (Querflöte) und Linda Schenk (Euphonium) ab. Beim Solo/Duo-Wettbewerb Concertino des Bayerischen Blasmusikverbands schaffte es der acht Jahre alte Peter Sellschopp mit seiner Posaune bis in den Verbandsentscheid. Linda Schenk, 13, wurde mit ihrem Euphonium nicht nur Verbands-, sondern auch bayerische Landessiegerin 2023.