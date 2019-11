Stadträte einigen sich auf Spar-Haushalt

Um Geld zu sparen beziehungsweise die städtischen Personalkosten zu senken, hatte die CSU eine Obergrenze für Neueinstellungen beantragt. Der Finanzausschuss lehnte dies zwar ab, auf einen gemeinsamen Haushalt einigte man sich am Ende aber dennoch.

Dachau – Die Stadt Dachau muss sparen. Die großen Etats – allen voran der des Bauamts – wurden für das kommende Jahr daher drastisch gekürzt; auch bei der Kreisumlage will die Stadt alle Register ziehen, um die vom Landratsamt geforderten 32 Millionen Euro allein für das Jahr 2020 doch noch ein wenig nach unten verhandeln zu können (wir berichteten). Klar, dass es im Zuge der Haushaltsberatungen da nur eine Frage der Zeit war, bis auch über das städtische Personal diskutiert wurde.

So hatte die CSU-Fraktion vor wenigen Wochen einen Antrag formuliert, wonach die Stadtverwaltung im kommenden Jahr „im Saldo maximal zehn zusätzliche Stellen schaffen dürfte“. Davon explizit ausgenommen werden sollten lediglich die bereits beschlossenen Stellen für die Feuerwehr. CSU-Sprecher Florian Schiller rechnete seinen Kollegen im Haupt- und Finanzausschuss am vergangenen Dienstag in diesem Zusammenhang vor, dass die Stadtbevölkerung zwischen 2010 und 2018 um zehn Prozent gewachsen, im selben Zeitraum die Mitarbeiterzahl der Stadtverwaltung um 37 Prozent angestiegen sei. „Irgendwann“, so Schiller, „sind wir dann auch mal am Limit“. Daher gelte es zu fragen: „Was ist nicht notwendig?“

Oberbürgermeister Florian Hartmann verwies darauf, der Hauptteil des Stellenmehrbedarfs durch Aufgaben, die dem Rathaus aus Berlin oder München zugewiesen worden waren, entstanden seien. So müsse die Stadt das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz oder das neue EU-Vergaberecht umsetzen, hinzu komme der – ebenfalls nicht freiwillige – Umbau der Freiwilligen hin zu einer teilweisen Berufsfeuerwehr. „Das sind alles keine Themen, die wir machen, weil wir so lustig sind, sondern weil sie uns auferlegt wurden“, so Hartmann.

Im Gremium fand der Vorschlag der CSU daher wenig beziehungsweise keine Unterstützung. Anke Drexler (SPD) etwa erklärte: „Ich lehne das ab. Aber nicht, weil ich nicht sparen will, sondern weil das eine Rasenmähermethode ist.“ Sie würde den Stellenplan lieber „Position für Position ernsthaft, fundiert und einzeln diskutieren“. Sabine Geißler (Bündnis) fand, dass die „Gestaltungskraft“ der Stadt auch eine funktionierende Verwaltung erfordere. Jürgen Seidl (FDP) hielt Schillers „Intention für absolut nachvollziehbar“, wünschte am Ende aber ebenfalls genauere Vorschläge, welche Stellen man einsparen könnte. Konkret sah der vom Rathaus vorgeschlagene Stellenplan für das Jahr 2020 14 neue Stellen beziehungsweise die Arbeitszeiterhöhung für einen Stelleninhaber vor. Darunter waren allein drei Stellen, die das Bauamt für die Umsetzung der von der bayerischen Staatsregierung geplanten 90-Tage-Frist bei Baugenehmigungen benötigt; ein sogenannter Mobilitätsmanager, der unter anderem die Leihfahrräder im Stadtgebiet betreuen könnte sowie zusätzliche Stellen für die Wirtschaftsförderung und die EDV im Rathaus. Natürlich, gab der OB zu, „geht die Stadt nicht unter, wenn wir bei der Digitalisierung erst mal nix machen“. Allerdings stelle sich gerade beim Thema Digitalisierung und Mobilitätsmanagement die Frage: „Verpassen wir was?“ Die – nichtöffentlich geführte – Diskussion über die einzelnen Positionen des Stellenplans verpasste jedenfalls kein Mitglied des Gremiums. Und, wie zu erfahren war, wurde die Personalwunschliste des Rathauses dabei genauso zusammengestutzt wie alle anderen Positionen des städtischen Haushalts.

Die CSU, die zuvor angedeutet hatte, dem Haushaltsentwurf von Kämmerer Thomas Ernst nicht zustimmen zu wollen, konnte durch diese Spar-Anstrengungen – größtenteils – zufrieden gestellt werden. Norbert Winter war am Ende der einzige Christsoziale, der neben Jürgen Seidl (FDP) und Edgar Forster (FW) dem Zahlenwerk sein Plazet verweigerte.