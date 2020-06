Keine Alternative fürs Dachauer Volksfest 2020

Jetzt steht es fest: Es wird in Dachau kein Volksfest to go, kein Drive-in-Volksfest und keine verkleinerte Version der Dachauer Wiesn geben. Die Stadträte lehnten alle Alternativkonzepte ab.

Dachau– Jetzt ist es fix: Das Jahr 2020 wird in die Geschichte der Stadt eingehen –als das Jahr, in dem erstmals wegen einer Pandemie das Dachauer Volksfest abgesagt wurde. Der Kulturausschuss im Stadtrat lehnte am Mittwoch sämtliche Anträge auf Durchführung der Veranstaltung – auch mit alternativen Konzepten – mit großer Mehrheit ab.

So hatte die ÜB/FDP-Fraktion im Mai die Idee,statt eines „normalen“ doch ein „Volksfest to go“ beziehungweise ein „Drive-in-Volksfest“ zu veranstalten (wir berichteten). Antragsteller Jürgen Seidl (FDP) begründete diesen Vorstoß am Mittwoch in der Sitzung damit, „die arg gebeutelten“ Schausteller zu unterstützen. Andernorts, etwa in Erding oder Forchheim, habe man gesehen, dass derartige Angebote „erfolgreich sein können“.

Oberbürgermeister Florian Hartmann sowie Robert Gasteiger (Freie Wähler) aber blieben bei ihrer Haltung, die sie vor Wochen auch schon gegenüber der Heimatzeitung geäußert hatten: dass man den Schaustellern andere Angebote machen werde, im Stadtgebiet Geld zu verdienen, und dass es grundsätzlich wenig verlockend und stimmungsvoll ist, bei 35 Grad Außentemperatur Autos über die Thomawiese rollen zu lassen. „Wir müssen ja den kompletten Platz bestücken und alle Schausteller nehmen, sonst haben wir 100 000 Klagen am Hals“, erklärte Gasteiger. Man könne das Volksfest nicht kleiner machen. Und überhaupt, so der Volksfestreferent, müsse man sich fragen, ob ein Bier und ein halbes Hendl im Auto überhaupt schmecke? „Das wird ja lätschert!“

Die AfD kämpfte ebenfalls für ein Volksfest – allerdings nicht in der „Drive in“-Variante des Kollegen Seidl, sondern als Auto-freies, kleineres Volksfest. „Wir sehen durchaus die Chance, etwas zu machen“, erklärte AfD-Stadtrat Markus Kellerer. Sukzessive würden die Corona-Regeln gelockert, und durch die Oktoberfest-Absage sei im Veranstaltungskalender der Region ein Platz frei geworden. Überhaupt, so Kellerer, „es weiß doch kein Mensch, was ab September gilt“!

OB Hartmann wusste immerhin so viel, dass selbst ein kleineres Volksfest auch im September nicht erlaubt sein dürfte. „Wir gehen davon aus, dass bis Oktober alle Großveranstaltungen untersagt sind.“ Und selbst wenn es weitere Lockerungen geben sollte, winkte Stadtrat Volker C. Koch (SPD) ab: „Mit zwei Meter Abstand zum Nächsten im Bierzelt sitzen macht doch auch keinen Spaß!“

Robert Gasteiger sprach dann die Wahrheit aus, die zwar allen Stadträten weh tat, die außer Jürgen Seidl und Markus Kellerer am Ende aber alle unterstützten: „Dieses Jahr fällt das Volksfest halt leider aus.“ Nächstes Jahr, da ist sich der Volksfestreferent aber heute schon sicher, „wird’s dann wieder umso schöner“.