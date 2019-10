Satzung ist „weder demokratisch noch fair“

Die Stadt hält die Häuser am Amperweg und in der Martin-Huber-Straße für erhaltungswürdig und will die Anwesen mittels einer entsprechenden Satzung schützen. Die Anwohner fühlen sich bevormundet.

Dachau – Harald Scholze ist verärgert. Der 48-jährige Dachauer wohnt seit seiner Kindheit im Amperweg 14. Das Haus, das inzwischen ihm gehört und das er mit seiner Mutter bewohnt, soll – geht es nach dem mehrheitlichen Willen des Bauausschusses des Dachauer Stadtrats – unter die kürzlich beschlossene Erhaltungssatzung fallen.

Mit dieser Satzung will die Stadt „den besonderen Charakter“ der beiden Straßen erhalten. Dadurch erschwert sie den Eigentümern, das Haus nach ihren Vorstellungen umzubauen oder es einfach abzureißen. Die endgültige Entscheidung über die Satzung fällt der Dachauer Stadtrat am heutigen Dienstag.

Das Haus Nummer 14 des Amperwegs ist zwar in den 1930er Jahren erbaut worden und seitdem im Besitz der Familie, weist aber wenig Eigenschaften auf, die es als besonders schützenswert erscheinen lassen. Hinzu kommt, dass es in unmittelbarer Nähe des Bahndamms liegt.

Eigentümer Scholze befürchtet durch die neue Satzung einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Gestaltungsfreiheit und sieht einen weiteren Wertverlust seines Grundstücks. „Mit Kanonen auf Spatzen schießen“, nennt er daher das Vorgehen der Stadt. Scholze betont, dass es im Amperweg Häuser gebe, die nicht die individuellen Gestaltungsmerkmale der Gebäudefassaden aufweisen würden, von denen in der Beschlussvorlage des Bauausschusses die Rede war. Ein Haus in seiner Nachbarschaft etwa wurde vor Jahren abgerissen und durch einen modernen Doppelhaus-Neubau ersetzt. „Wenn die Stadtverwaltung ein bestimmtes Anwesen in der Martin-Huber-Straße schützen will, ist das ihr gutes Recht“, sagt Scholze. Aber müssen unter diesem Schutz alle anderen Hausbesitzer leiden?

Wie berichtet, hatte das Landesamt für Denkmalpflege keinen Anlass für eine vertiefte Untersuchung auf Denkmaleigenschaft in diesem Bereich gesehen, weshalb das Bauamt den Stadträten mit der Erhaltungssatzung einen kommunalen Denkmalschutz vorschlug.

Scholze jedoch findet, dass mit der neuen Satzung die Stadt allen betroffenen Eigentümern „einerseits einen nicht unerheblichen Wertverlust bescheren und andererseits ihnen einen großen Teil ihrer Freiheit der Eigentumsgestaltung entziehen“ würde. Das sei gefühlt „weder demokratisch noch fair“. Was Scholze aber am meisten irritiert, ist das Vorgehen der Stadt: „Da erfährt man als Betroffener und Eigentümer aus der Presse, was mit seinem Eigentum passieren soll! Bürger- und Serviceorientierung im 21. Jahrhundert sieht anders aus“, sagt der erfahrene Verwaltungs-Projektleiter.

Oberbürgermeister Florian Hartmann weist diese Vorwürfe jedoch von sich und spricht von einer „politische Entscheidung“ des Stadtrats. Er habe im Bauausschuss für die Satzung gestimmt, da er inzwischen sehe, dass die Stadt die Identität der beiden Straßen bewahren sollte. Die Erhaltungssatzung würde zudem nicht bedeuten, dass keine Häuser mehr abgerissen werden dürften; es sei lediglich eine bessere Abstimmung mit der Stadt erforderlich. Abgesehen davon seien die mit der Erhaltungssatzung verbundenen Auflagen schwächer als beim Denkmalschutz.

Auf die in Dachau immer wieder geäußerte Kritik, Auflagen der Stadt oder Bauvorhaben von Nachbarn würden zu Wertverlusten bei Grundstückseigentümern führen, hat der OB ohnehin eine klare Meinung: Die Preise für Grund und Boden in der Stadt seien in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Deswegen, so Hartmann, „kann ich diese Kritik wirklich nicht verstehen“.

Der Stadtrat kommt am Dienstag, um 18 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im großen Sitzungssaal des Rathauses zusammen. Einer der Tagesordnungspunkte ist der finale Erlass der Erhaltungssatzung für die Martin-Huber-Straße und den Amperweg. Der Bauausschuss hatte sich knapp mit acht zu sechs Stimmen für die Satzung ausgesprochen.

