Der Stadtrat bleibt auf Distanz

Nicht nur räumlich ging man bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Stadtrats auf Distanz. Auch bei der Wahl der OB-Stellvertreter und der Besetzung der Referentenposten herrschte wenig Einigkeit.

Dachau – Dass es in Dachau bei der Wahl der Stellvertreter des Oberbürgermeisters nicht immer nach dem Wahlergebnis geht, ist bekannt. 1996 beispielsweise, Kurt Piller war für die ÜB Rathaus-Chef, wurde die SPD-Stadträtin Katharina Ernst seine Vize; die CSU, damals klar stärkste Fraktion, wurde übergangen. 2008, unter CSU-OB Peter Bürgel, erwischte es die SPD: Obwohl die Roten die zweitstärkste Fraktion stellten, hieß der zweite Bürgermeister am Ende nicht Christa Keimerl (SPD), sondern Claus Weber (FW Dachau). Und 2014 dann wurde die Wahl des OB-Stellvertreters zu einem besonderen Schauspiel: Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) wollte das Vize-Amt unter Florian Hartmann (SPD) – und scheiterte, weil ihr sogar Mitglieder der eigenen, 15-köpfigen Fraktion ihre Unterstützung verweigerten.

Unter diesen Vorzeichen war es nicht verwunderlich, dass auch die jüngste konstituierende Sitzung des Stadtrats am Dienstag wieder jede Menge Zündstoff versprach. Bereits im Vorfeld war durchgesickert, dass die Stadtratsmehrheit aus SPD, Grünen und Bündnis für Dachau die Bürgermeisterposten unter sich aufteilen wollte: Tatsächlich schlug Christa Keimerl als SPD-Fraktionssprecherin denn auch Kai Kühnel (Bündnis) und Luise Krispenz (Grüne) als zweiten Stellvertreter von OB Hartmann (SPD) vor. Dass Kühnel, dessen Bündnis bei der jüngsten Kommunalwahl auf drei Sitze zusammengeschrumpft war, den Vorzug vor Krispenz als Mitglied der größeren Grünen-Fraktion erhielt, mag eine Zeitfrage sein: Kühnel als selbständiger Architekt in Dachau hat berufsbedingt die Möglichkeit, jederzeit für den OB einzuspringen.

+ Die neuen OB-Stellvertreter Kai Kühnel (rechts) vom Bündnis und die Grüne Luise Krispenz © hab Tatsächlich hielt die neue Mehrheit bei der geheimen Abstimmung: Mit je 23 zu 17 Stimmen wurden Kühnel und Krispenz gewählt. CSU-Sprecher Florian Schiller hatte zuvor angekündigt, dass sich seine Fraktion, immerhin mit zehn Räten im Gremium vertreten, nicht an der Wahl beteiligen wolle: Dass die drei Mehrheitsparteien die Abstimmung „unter sich ausmachen, ist kein guter Stil“. Zumal gerade die SPD vor der Kommunalwahl ja noch proklamiert habe, „gemeinsam“ im Stadtrat arbeiten zu wollen. Aber, so Schiller, „da haben ich und der Wähler uns wohl getäuscht“. Die „Kleinen außen vor zu lassen“ fühle sich jedenfalls nicht nach „gemeinsam“ an. Kühnel bedankte sich dennoch – oder gerade deswegen – für das Vertrauen seiner Kollegen und erklärte: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!“

Apropos Freude: Die war manchen Kollegen in der neuen Mehrheitsfraktion deutlich anzumerken. Nach zermürbenden Monaten des Wahlkampfs schien nun endlich die Gelegenheit, auch mal der früheren Mehrheit eins auszuwischen. Der von der damaligen CSU-Mehrheit initiierte Beschluss, dass der Bauausschuss künftig über alle Bauvorhaben in der Altstadt unterrichtet werden muss – was de facto eine Beschränkung des Zuständigkeitsbereichs des OB bedeutet hatte – wurde gestern direkt wieder kassiert. „Diese Regelung hat sich in der Praxis nicht bewährt“, hieß es lapidar als Begründung. Florian Schillers Bitte, den Beschluss doch beizubehalten und „erst ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wie das läuft“, wurde von der Gegenseite nicht einmal kommentiert.

Auch bei den Referaten (siehe Kasten) und der Besetzung der begehrten Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Dachau wurde gefeilscht wie auf dem Basar – meist zum Nachteil der CSU sowie der kleinen Gruppierungen. Wolfgang Moll (Wir) und Horst Ullmann (Bürger für Dachau) mussten ihre Ämter als Tourismus- beziehungsweise Integrationsreferent abgeben. Die Freien Wähler Dachau stellen mit Robert Gasteiger nur noch den Volksfestreferenten. Das wichtige Referat für Wirtschaft und Arbeitsplatzförderung hat nun Stadtratsneuling Andreas Gahr (SPD) inne.

Florian Schiller, der sich auch vergebens um einen der beiden Sitze in der Sparkassen-Zweckverbandsversammlung bewarb – und die stattdessen Peter Gampenrieder (ÜB) sowie Andreas Gahr erhielten – betonte gestern auf Nachfrage zwar: „Ich hätte es anders gemacht, ich hätte eine breite Mehrheit gesucht.“ Verspricht aber auch: „Trotz dieser Sitzung wollen wir weiter gerne mit den Kollegen zusammenarbeiten.“

Dies mag Musik in den Ohren von OB Hartmann sein, der sich angesichts der räumlichen Situation im Sitzungsort im Thomahaus am Dienstag „ein Ende der Ausnahmesituation“ wünschte – „und dass wir nicht nur im Hinblick auf Corona bald wieder zusammenrücken“ im Stadtrat. Dass die Dachauer am 15. März diese 40 Stadträte unter insgesamt 328 Kandidaten ausgewählt hätten, sei nämlich „nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Auftrag“.

Die Referenten:

Bäder und Spielplätze: Ingrid Sedlbauer (ÜB); Friedhof: Sarah Jacob (Grüne); Familie und Soziales: Anke Drexler (SPD); Feuerwehr: Peter Strauch (CSU); Integration: Sophie Kyriakidou (SPD); Jugend: Berkay Kengeroglu (SPD); Komm. Liegenschaften: August Haas (CSU); Schulen: Katja Graßl (CSU); Sport: Günter Dietz (CSU); Umwelt und Energie: Thomas Kreß (Grüne); Mobilität und Verkehr: Volker C. Koch (SPD); Volksfest: Robert Gasteiger (FW); Wirtschaft und Arbeitsplatzförderung: Andreas Gahr (SPD); Zeitgeschichte: Richard Seidl (Grüne); Senioren und Teilhabe: Elisabeth Zimmermann (CSU).

Zum Kommentar: Bitte, Politiker, rauft Euch zusammen!