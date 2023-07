Kurioses im Haupt- und Finanzausschuss: Von politischem Wettstreit und Ponyhöfen

Von: Stefanie Zipfer

Die SPD Dachau scheiterte mit dem Antrag, die AfD von Plakatstandorten auszuschließen. © Jan Huebner/IMAGO

Ein Antrag der Dachauer SPD hat jüngst nicht nur keine Zustimmung erhalten, sondern ist auf völliges Unverständnis gestoßen und krachend gescheitert. Es ging um die – von allen Fraktionen des Stadtrats gebilligte – Verordnung über öffentliche Anschläge in der Stadt (kurz: Plakatierungsverordnung).

Dachau – Der Wunsch der SPD, vorgetragen am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss von Sprecherin Anke Drexler: An einem Plakatierungsstandort, an dem zwei Plakatständer hängen oder stehen, etwa ein Baum oder ein Mast, müssen diese beiden Plakatständer von der gleichen Partei oder Wählergruppe sein. Drexler begründete dies so: Die hiesige Parteienlandschaft sei „im Fluss“, und auf die Frage, wie man diesen „Fluss“ organisieren könne, sei sie zur Erkenntnis gelangt, dass es „gleiche Botschaften“ sein müssten, die da an einem Baum oder einem Mast stehen oder hängen würden.

Die Kollegen im Ausschuss waren verwirrt. Wie, gleiche Botschaft? Lebt Demokratie nicht vom Wettstreit der Ideen? Drexler wurde daraufhin konkreter: „Ich fühle mich für unsere Partei nicht wohl damit, wenn die Botschaft der SPD mit Botschaften einer nicht-demokratischen Partei, die auch hier im Gremium vertreten ist, an einem Standort hängt. Ich will das nicht!“ Mit anderen Worten: Drexler ging es um die AfD.

Doch die Kollegen im Ausschuss folgten ihr nicht. „Das ist ein Wettstreit der Parteien, und kein Ponyhof. Also sorry ... dann können wir das Plakatieren ja gleich einstellen“, meinte etwa Tobias Stephan von der CSU. Denn, klar: Auf den großen Plakatständern der Stadt, auf denen weit mehr als nur zwei Plakate hängen, dürften mit ziemlicher Sicherheit auch AfD-Plakate hängen. Stephan betonte daher, „ein hohes Vertrauen in die Intelligenz der Dachauer“ zu haben und bitteschön „einen fairen Wettbewerb unter Parteien zuzulassen“.

Stadträtin Krispenz (Grüne): „Mir ist es lieber, wenn man denen etwas entgegen setzt“

Die Grünen Luise Krispenz und Martin Modlinger sahen es ähnlich. Krispenz zufolge sei es doch gerade gut, wenn der Botschaft der AfD an einem Zwei-Plakate-Standort „etwas entgegen gesetzt“ wird. Auch Modlinger war optimistisch, „dass der Wähler das schon auseinanderhalten kann“.

So zu tun, als gebe es die AfD gar nicht, sei – so die Ansicht aller bis auf die SPD-Stadträte – nicht zielführend. Und, wie CSU-Mann Stephan hinterherschickte, mache dies den Wahlkampf „nur unnötig kompliziert“.

Widerwillig gaben sich Drexler und ihre SPD-Kollegen in diesem Punkt geschlagen. Der Rest ihres Antrags zur Änderung der Plakatierungsverordnung wurde stattdessen mitgetragen – übrigens auch vom Kollegen der AfD. Demnach dürfen Plakatständer und ähnliche Einrichtungen der Parteien und Wählergruppen nicht aus Polypropylen oder ähnlichen Materialien bestehen. Die zulässige Maximalgröße ist laut Verordnung DIN A1, also 59,5 mal 84,1 Zentimeter. Je Standort dürfen dann nur maximal zwei dieser Plakatständer übereinander an Bäumen oder Lichtmasten befestigt sein. Was an Bäumen hängt, muss die Baumrinde schonen, indem „beispielsweise zwei Plakate aneinander befestigt werden und den Baumstamm nur umschließen“.

