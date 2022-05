Nach Beschwerde: Rechtsaufsicht prüft Stadtratsbeschluss

Von: Stefanie Zipfer

Die Stadt Dachau will mehr eigene Grundstücke. Dafür hat sie nun ein Regelwerk geschaffen, das von einer Mehrheit des Stadtrats unterstützt wird, doch auch heftige Kritik hervorrief. © Thomas Warnack / dpa

Die Stadt will mehr Mitsprache bei der Ausweisung neuer Baugebiete. Aber ist das Mittel, das sie dafür beschlossen hat, rechtens? Einige Stadträte sind sich da nicht so sicher.

Dachau ‒ Am Freitag war die formelle Beschwerde der Stadtratsfraktionen ÜB/FDP, CSU und FW/Bürger für Dachau gegen den Stadtratsbeschluss „Dachauer Konsens zur Baulandentwicklung“ bei der Kommunalaufsicht im Landratsamt eingegangen. Am Montag nahm die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde in dieser Sache direkt die Arbeit auf.

„Ab jetzt wird geprüft“, erklärt Landratsamtssprecherin Sina Török. Konkret bedeutet dies, dass die Stadtverwaltung um eine Stellungnahme zum Sachverhalt gebeten wird, danach Niederschriften geprüft und gegebenenfalls sogar Zeugen gehört werden. „Zwei bis drei Monate“, so Török, dürfte dieses Verfahren dauern. Wichtig: In dieser Zeit bleibt der vor einer Woche mit knapper Mehrheit gefasste „Konsens“ in Kraft.

ÜB-Stadtrat Peter Gampenrieder betont, mit der Beschwerde ein formelles und ein politisches Ziel zu verfolgen: „Uns geht es darum, den Beschluss erst einmal aufzuheben und dann auszuloten, ob nicht doch ein inhaltlicher Konsens möglich ist.“ Eigentlich, so Gampenrieder namens der Beschwerdeführer, „wollen wir nur das nachholen, was vorher nicht stattgefunden hat“.

Wie berichtet, hatten SPD, Grüne und Bündnis für Dachau im Stadtrat den „Konsens zur Baulandentwicklung“ beschlossen, der vorsieht, dass im Außenbereich künftig nur noch Bauland ausgewiesen wird, wenn mindestens die Hälfte der Fläche der Stadt gehört. Im Bauausschuss, wenige Wochen vor der Stadtratssitzung, hatte der „Konsens“ keine Mehrheit gefunden, da eine Grünen-Stadträtin bei der Sitzung gefehlt hatte. Es war zu einem Stimmen-Patt gekommen, der laut Gemeindeordnung wie eine Ablehnung zu werten ist.

ÜB/FDP, CSU und FW/Bürger für Dachau wollen nun von der Rechtsaufsicht wissen, ob der Stadtratsbeschluss, nach der Ausschussbehandlung, rechtens war.

