Stadtrat Wolfgang Moll will Beschluss zur Städtepartnerschaft mit Léognan vertagen

Der Kulturausschuss hatte sich bereits mehrheitlich für die Städtepartnerschaft mit dem französischen Léognan ausgesprochen (wir berichteten), am kommenden Dienstag, 5. November, nun soll der Stadtrat den Beschluss formell absegnen.

Der Städtepartnerschaftsreferent des Stadtrats, Wolfgang Moll (Wir), möchte diesen Beschluss jedoch vertagen. Er selbst war, genau wie die CSU-Fraktion, gegen die Partnerschaft mit der westfranzösischen Stadt. Moll hatte darauf verwiesen, dass die Bande nach Léognan sich erst noch verfestigen sollten, die Partnerschaft daher noch verfrüht sei; der CSU fehlte schlicht „die Augenhöhe“ mit der 10 000-Einwohner-Gemeinde nahe Bordeaux. Oberbürgermeister Florian Hartmann wie auch der Rest des Kulturausschusses hatten es jedoch als historische Chance gesehen, sich in einem vereinten Europa mit einer französischen Gemeinde, zu der man seit Jahren herzliche Kontakte pflegt, zu verbrüdern.

In seinem Antrag auf Vertagung des offiziellen Partnerschaftsbeschlusses argumentiert Moll jedoch damit, dass „davon auszugehen ist, das das Abstimmungsergebnis im Plenum des Stadtrats“ genauso umstritten, „wenn nicht sogar knapper“ als im Kulturausschuss ausfallen werde. Damit würde die Partnerschaft jedoch von Anfang an „mit einem Makel versehen“, den der bis dato bestehende freundschaftliche Kontakt beider Gemeinden „nicht verdient“ hätte.

Zudem pflege die Große Kreisstadt seit über einem Jahrzehnt ein „inniges“, „an Wertschätzung kaum zu überbietendes“, „partnerschaftsgleiches Verhältnis“ mit Oradour-sur-Glane in der zentralfranzösischen Region Limousin. In dem französischen Dorf Oradour hatte die SS im Juni 1944 ein Massaker mit über 600 Toten angerichtet; die Freundschaft mit dem kleinen Ort nahe Limoges sei „gerade den um die Erinnerungsarbeit bemühten Dachauern“ wichtig. Vor diesem Hintergrund ist es Moll zufolge „weder ethisch noch moralisch vertretbar“, nun mit einer anderen französischen Gemeinde ein engeres Verhältnis einzugehen, ohne sich darüber mit den Verantwortlichen in Oradour-sur-Glane auszutauschen.