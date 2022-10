2000 Besucher feiern mit den Stadtwerken Jubiläum

Teilen

Interessante Technik: Kraftwerkelektriker Johann Radlmayr erklärte den Besuchern unter anderem die Funktionsweise einer Druckluftspeicheranlage. © sim

Die Stadtwerke Dachau haben mit einem großen Tag der offenen Tür ihr Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen gefeiert.

Dachau – Besucher bekamen Antworten auf die Fragen wie: Wie funktioniert ein Wasserkraftwerk, wo kommt eigentlich unser Trinkwasser her und was passiert mit dem Schmutzwasser, nachdem es im Abfluss gelandet ist? Zu besichtigen gab es viel: das Wasserkraftwerk Am Alten Wehr in Dachau, die Wassergewinnungsanlage in Feldgeding, die Baustelle neues Hallenbad, die Kläranlage an der Alten Römerstraße und den Verkehrsbetrieb mit seiner Busflotte in Dachau Ost.

Und die vielen Besucher? Waren begeistert. Einige regten an, solche Führungen sogar jährlich anzubieten. Um die fünf Jahre wollen die Stadtwerke allerdings warten, bis sie wieder so eine große Feier auf die Beine stellen, dafür warb Pressesprecherin Cornelia Scheyerl auf Nachfragen der Dachauer Nachrichten um Verständnis.

Ein sehr abwechslungsreiches Programm hatte das Team um Werkleiter Robert Haimerl auf die Beine gestellt. Shuttlebusfahrten, Führungen, Gewinnspiele, ein umfangreiches Kinderprogramm in Zusammenarbeit mit dem Verein Echo, musikalische Unterhaltung und gutes Essen machten die Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen der Stadtwerke zu einem wahren Familienfest.

Rund 2000 Besucher säumten über den Tag verteilt das Stadtwerke-Gelände in der Brunngartenstraße. „Allein an den Führungen über die Baustelle Neubau Hallenbad nahmen zwischen 800 und 1000 Leute teil. Hier war das Interesse so riesig, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den Bädern die Zahl der Führungen verdoppelt haben“, beschreibt Pressesprecherin Scheyerl den Ansturm. Aus den ursprünglich geplanten zwei Führungen pro Stunde seien es zeitweise bis zu fünf Führungen mit je 20 Leuten geworden.

Auch im Wasserkraftwerk war das Interesse enorm. Neben den geplanten Führungen gab es am Nachmittag drei zusätzliche Besichtigungstouren am Alten Wehr. Hier zählten die Stadtwerker über den Tag verteilt mehr als 400 Besucher.

Besichtigt werden konnte auch die Wassergewinnungsanlage in Feldgeding, die Kläranlage an der Alten Römerstraße und die Busflotte im Gewerbegebiet.

Auf der Jubiläumsfeier lobte Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann die Stadtwerke, die eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Dachau sind, als „zuverlässigen Energieversorger“. Doch nicht nur das: Neben der Versorgung mit Strom, Gas und Wasser, leisteten die Stadtwerke noch viel mehr. Neben dem Betrieb des Hallen- und Freibades „bringen sie uns mit ihren Bussen schnell durch die Stadt, und sie versorgen uns mit ihrer Dachau Citycom mit schnellem Internet. Kurz gesagt: Unsere Stadtwerke leisten einen entscheidenden Beitrag zu unserer Lebensqualität in unserer Stadt“, lobte Oberbürgermeister Hartmann.

Die Stadt Dachau selbst bezieht seit 2018 zu 100 Prozent Ökostrom der Stadtwerke – vom Rathaus bis hin zu Kindergärten und Schulen. Christian Diecke, Leiter Energievertrieb, betont, dass die Stadtwerke beim Strom auf Unabhängigkeit setzen. „Den mach ma am besten selber“, erklärte Diecke. Deshalb forcierten die Stadtwerke Investitionen in Solarstromanlagen und Photovolatikanlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude.

Werkleiter Robert Haimerl gab einen historischen Abriss über die Entstehungsgeschichte der Stadtwerke Dachau. Angefangen hatte alles mit dem von Oskar von Miller erbauten Wasserkraftwerk in Günding im Jahr 1897, das 1905 von der Stadt Dachau übernommen wurde. Bis zum Jahr 1951 war Dachau mit diesem Kraftwerk bestens versorgt und unabhängig von anderen Energieformen, was sich dann aufgrund des stetig steigenden Energiebedarfs änderte.

Heute versorgen die Stadtwerke Dachau rund 8000 Anwesen mit Trinkwasser. Die Kläranlage reinigt 16 Millionen Liter Abwasser pro Tag. 29 Busse befördern auf acht Linien 3,5 Millionen Fahrgäste pro Jahr und legen dabei eine Million Kilometer zurück.

Der Run auf das Familien- und Hallenbad ist ungebrochen und die Dachau Citycom versorgt mittlerweile 400 Dachauer Haushalte mit schnellem Internet.

Zwischen, vor oder nach den zahlreichen Mitmachaktionen und Führungen konnten sich die Besucher mit bayerischen Schmankerln stärken. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Knabenkapelle, die Big Band der Knabenkapelle, die „Rienstal Musi“ und „Orange Fizz“. Simone Wester

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.