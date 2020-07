Der Teufel steckt in der Belüftung

Die städtischen Sporthallen werden auch weiterhin geschlossen bleiben. Die Stadt beruft sich bei dieser Entscheidung auf den Bayerischen Tischtennisverband (BTTV).

Dachau – Dieser habe, so heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung, „seinen Vereinen geraten, über die Medien Druck auf Sporthallenbetreiber auszuüben, die aus organisatorischen Gründen ihre Sporthallen noch nicht wieder für den Tischtennissport öffnen“.

Oberbürgermeister Florian Hartmann sieht es ähnlich: „Eine pauschale Forderung nach Öffnung der Hallen ist zu einfach und bringt keinem etwas.“ Wie so oft stecke der Teufel nämlich im Detail, „und hier ganz konkret in der Belüftung“.

Grundsätzlich können Sporthallen wieder geöffnet werden, jedoch nur dann, wenn ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept umgesetzt werden kann. Der ASV Dachau etwa hat dieses Konzept für seine Mehrzweckhalle ausgearbeitet, auch der TSV 1865 betreibt Hallensport unter den entsprechenden Sicherheitsvorschriften (wir berichteten).

Unter den städtischen Sporthallen verfügt laut Hartmann jedoch lediglich die Sporthalle Augustenfeld über eine Belüftungsanlage. Die Sporthallen in der Brunngartenstraße, die Ludwig-Thoma-Halle und die der Grund- und Mittelschule Dachau-Ost hätten keine Belüftungsanlage. „Ob für Hallen, die über keine Belüftungsanlage verfügen, überhaupt ein tragfähiges Lüftungskonzept erstellt werden kann, steht derzeit nicht fest“, so der OB weiter. Eine Anfrage des Landratsamts an die Regierung von Oberbayern auf Konkretisierung der Vorgaben sei „noch nicht beantwortet“.

Die Stadt Dachau prüft unterdessen Möglichkeiten, ob Belüftungskonzepte erstellt werden können, die nach den Sommerferien auch die Öffnung der Hallen ohne Belüftungsanlage ermöglichen. Möglicherweise könnten mobile Belüftungsanlagen eingesetzt werden. OB Hartmann: „Dann ist mit einem höheren Energieverbrauch und mit höheren Betriebskosten zu rechnen. Trotzdem bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Denn der Schul- und Vereinssport braucht wieder Räume. Da der Gesundheitsschutz Priorität hat, bitte ich noch um Geduld, bis wir alle notwendigen Maßnahmen zur Minimierung des Ansteckungsrisikos umsetzen können.“