Startup in Dachau: Eatly - Der lange Weg bis zum perfekten Teig

Teilen

Bekömmlich für jeden: Die Dachauer Claudia und Karl-Heinz Wenisch haben das Start-up-Unternehmen Eatly gegründet. Ihr Flüssigteig hat sogar schon einen Preis gewonnen. © Miriam Kohr

Claudia und Karl-Heinz Wenisch setzen auf ihren neuen Teig: ein Startup aus Dachau mit Potenzial.

Dachau – Etwas weniger Fleisch, auf Gluten oder Zucker verzichten, mehr selbst kochen oder einmal Neues in der Pfanne probieren – bei den einen sind die Vorsätze für das neue Jahr noch frisch, bei anderen schon wieder verworfen. Zwei Dachauer haben in einem langen Weg ein Produkt entwickelt, welches alle diese Vorsätze auf einmal erfüllen könnte: Eatly.

In Glasflaschen mit 500 Millilitern und grünem Etikett steht der fermentierte Flüssigteig von Claudia und Karl-Heinz Wenisch auf dem Esstisch. Die portable Herdplatte heizt schon auf, während der Start-up-Gründer erzählt: „Es war ein langer Weg bis hier her.“ Die beiden Dachauer verkauften 2014 ihre Firma und kündigten 2017 schließlich ihren Job, um weg vom Stress mehr Zeit für Reisen, Hobbys und sich selbst zu haben.

Dachauer Ehepaar setzt auf selbst entwickelten Teig

Auf ihren Reisen – vor allem Südostasien hatte es ihnen angetan – probierte das Ehepaar unzählige Street-Food-Kreationen und stieß dabei immer wieder auf Dosa. Das ist ein leichter, knuspriger Crêpe aus Reis und Linsen, der vor allem in der Südindischen Küche vielfältig zum Einsatz kommt.

Das Dosa wollten die beiden zu Hause nicht mehr missen – und so versuchten sich selbst an dem Teig. „Unsere ersten Versuche sind kläglich gescheitert“, erinnert sich Wenisch, während er nach kräftigem Schütteln den weißen, flüssigen Teig auf die Platte schüttet und mit einer Küchenspachtel verteilt.

Nach langem Probieren hatten Claudia und Karl-Heinz Wenisch offenbar die perfekte Rezeptur und die richtige Zubereitung gefunden, sodass sie Freunde, Familie und Bekannte zum Dosa-Essen einluden.

„Zu diesem Zeitpunkt, haben wir nicht einmal daran gedacht, in Serie zu gehen und das Produkt zu verkaufen“, sagen die beiden.Es waren vor allem die begeisterten Freunde, die das Paar überredeten, daraus ein Unternehmen zu machen. Damit startete dann der lange Weg von der Idee zur gefüllten Eatly-Flasche.

Während der Pfannkuchen auf der Platte langsam kleine Blasen bildet und braun wird, sagt Karlz-Heinz Wenisch: „Eine Großproduktion ist natürlich etwas anderes, als ein Teig für ein paar Portionen fürs private Essen.“ Passende Maschinen mussten gefunden werden, genauso wie das richtige Mischungsverhältnis aus Reis und Linsen und die perfekte Temperatur und Dauer des Fermentier-Prozesses sowie eine Abfüllanlage. Die Wenischs experimentierten weiter. Zudem mussten Laboruntersuchungen bestanden und ein passender Name ausgesucht werden. „Eine Mühle zu finden, die eingeweichten Reis und Linsen malen kann, war wohl das Schwerste, weil es so etwas schlichtweg in Deutschland nicht gibt“, erzählt der 61-Jährige weiter.

Nun streicht er Öl und danach Ziegenkäse auf den Pfannkuchen. Seine Frau stellt die Birnen- und Kürbisscheiben parat. Man ahnt: Es wird eine Flammkuchen-Variation. Ihre Mühle haben sie schließlich in China gefunden. Mit nach Hause gebracht, mahlt nun in der Hochschule Weihenstephan, wo die komplette Produktion und Abfüllung seither alle drei Wochen abgewickelt wird. 2019 konnte das Paar sein Unternehmen „Eatly“ schließlich offiziell aus der Taufe heben.

Mit den Bissen in den Eatly-Kürbis-Birnen-Flammkuchen sieht man ihnen den Stolz an. „Unser Produkt ist vegan, ohne Gluten und Zucker, frei von künstlichen Zusätzen wie Konservierungsstoffen, und durch das Fermentieren sehr bekömmlich, also für viele geeignet“, preist Karl-Heinz Wenisch sein Produkt an und versichert zudem, nur Bio-Produkte aus fairem Anbau zu verwenden.

Der Teig sei vielfältig. Claudia Wenisch (56) zählt auf: „Crêpes, Tortillas, Aufläufe, Semmelknödel, süße Speisen wie Pfannkuchen oder Waffeln – alles ist möglich.“ Den Beweis liefern die Wenischs regelmäßig auf Facebook und Instagram, wo sie vor allem Rezeptideen und Eigenkreationen ihrer Kunden teilen.

Aktuell gibt es Eatly in den Unverpackt-Läden im Landkreis Dachau sowie online zu kaufen. Ob der Wechsel vom Job zum Start-up-Unternehmer sich gelohnt hat? „Es war und ist stressig, und wir haben uns sehr weit aus unserer Komfortzone herausbewegt und verdienen damit sicher kein schnelles Geld, aber es ist ein super Gefühl, das alles geschafft zu haben“, fasst Karl-Heinz Wenisch zusammen.

Mit ihrem Produkt haben die Wenischs bereits den Vegan Food Award 2020 von Peta gewonnen und schafften es in die Sendung Galileo. Claudia Wenisch präsentiert stolz den Pokal, während ihr Mann die zweite Eatly-Portion fertig macht – diesmal mit Paprika-Käse-Ruccola-Füllung.

Miriam Kohr