Dachau stemmt sich gegen Baurechtsnovelle

In Bayern soll am 1. Februar eine neue Bauordnung in Kraft treten, die es erlaubt, Städte noch dichter bebauen zu dürfen als bisher. Bürgermeister Kai Kühnel möchte nun einen „für Dachau spezifischen Umgang“ mit der Baurechtsnovelle finden. Ohne ordnende Regeln, so Kühnel, drohe Dachau sonst mit seinem Wachstum nicht fertig zu werden.

Dachau – Am Heideweg in Dachau kann man das ganze Problem, das sich aus der unschönen Kombination von Niedrigzinsen, Erbschaftssteuerrecht und Zuzug ergibt, exemplarisch begutachten. Auf einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück stand dort bis vor kurzem ein Einfamilienhaus. Aus steuerlichen Gründen entschied sich der Erbe aber, das Anwesen zu verkaufen – an einen Bauträger, der sein Investment nun verständlicherweise versilbern will. Also wird aus dem Einfamilienhaus nun eine Wohnanlage mit elf Wohnungen. Der Bauausschuss, der sich mit dem Bauvorhaben im September beschäftigt hatte, sowie das Bauamt mussten zähneknirschend zustimmen: Die vom Bauträger vorgelegten Pläne seien als „baurechtlich gerade noch zulässig“ zu erachten und damit zu genehmigen.

Die Nachbarn am Heideweg sind entsprechend wenig begeistert von dem, was auf dem Grundstück passiert. Es sei „schon heftig und natürlich schlimm“, was gerade in ihrer „ruhigen Nachbarschaft“, die ansonsten vorwiegend aus Ein- und Zweifamilienhäusern bestehe, gebaut werde. Aber, so sagen sie: „Was sollen wir machen?“ Vor allem beim Blick in die Zukunft wird ihnen Angst und Bange: „In unserem Viertel stehen noch einige alte Häuser.“ Dass die ein ähnliches Schicksal erleiden wie das eben beschriebene Anwesen ist daher nicht gerade unwahrscheinlich.

Moritz Reinhold, Leiter des städtischen Bauamts im Dachauer Rathaus, kann die Sorgen der Nachbarn verstehen; ja, er teilt sie sogar. Ein wesentlicher Teil der jüngst beschlossenen Baurechtsnovelle sei nämlich das Abstandsflächenrecht, das ab 1. Februar erlaubt, „nicht unbedingt höher, aber auf alle Fälle dichter und enger zu bauen“. Konkret sieht die neue Bauordnung vor, dass die Abstandsflächen auf 40 Prozent der Wandhöhe reduziert werden – in Gewerbe- und Industriegebieten sogar noch weiter. Lediglich ein Mindestabstand von drei Metern soll künftig noch gewährleistet sein.

Klar, sagt Reinhold, werde durch diese Baurechtsnovelle „effizienter gebaut“ und weniger der im Großraum München ungeheuer teuren Fläche verbraucht. Allerdings glaubt er nicht, dass durch die neue Bauordnung und die maximierte Bodennutzung tatsächlich der Preistrend in immer teurere Höhen gestoppt werden kann, im Gegenteil: „Indem man mehr Baurecht schafft, treibt man die Preise. Es wird dann noch mehr in Beton investiert.“ Zumal Reinhold die Erben großer Grundstücke sogar verstehen kann: „Wenn mehrere Kinder so ein Anwesen erben, können die es sich oft nicht leisten, die Geschwister auszuzahlen. Die müssen dann zwangsläufig an einen Bauträger verkaufen.“

Allerdings hat der Gesetzgeber den Kommunen ein Schlupfloch gelassen. So sind zum einen die bayerischen Großstädte München, Nürnberg und Augsburg ohnehin von dem neuen Recht ausgenommen. Und zum anderen können kleinere Gemeinden – wie Dachau – andere beziehungsweise größere Abstandsflächen per Satzung festlegen. Und genau an diesem Punkt will Bürgermeister Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) ansetzen.

Der Bauausschuss des Stadtrats soll sich, so Kühnels Wunsch, noch im Januar mit dem Thema auseinandersetzen und „einen für Dachau spezifischen Umgang mit der Novelle finden“. Denn: Träte die neue Bauordnung in Kraft, würde sich „das Potenzial der ungesteuerten Nachverdichtung auf einen Schlag um 35 Prozent erhöhen“. Damit einher gehe auch eine Zuspitzung der Situation des ruhenden Verkehrs im öffentlichen Raum. Klar, wo mehr Leute wohnen, werden auch mehr Autos parken. Auch die „Nachfolgelasten“ machen Kühnel Angst: Am Ende drohe die Stadt „auf den Kosten für Kindertagesstätten sitzen zu bleiben“, und „die vorhandene Infrastruktur wie zum Beispiel die Abwasserentsorgung werde „mittelfristig“ und mancherorts auch schon „kurzfristig an ihre Grenzen stoßen“.

Bauamtsleiter Reinhold zufolge drängt jedoch die Zeit. Die „Satzungsermächtigung“, mittels derer in Dachau größere Abstände vorgeschrieben werden können, „muss bis 1. Februar in Kraft treten“. Für die Große Kreisstadt sei dies „die letzte Fahrkarte, das alte Abstandsflächenrecht zu behalten“.