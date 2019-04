Streit um geschlossene Turnhalle geht weiter

Die Turnhalle der Grundschule in Dachau-Ost ist seit Monaten wegen Schadstoffbelastung gesperrt. Wie lange dieser für Lehrer und Kinder unangenehme Zustand noch weitergeht, steht nach wie vor nicht fest. Denn: Die Stadt streitet mit der ausführenden Firma über die Frage, ob das Gift fachgerecht entfernt wurde.

Dachau – Nach der jüngsten Bürgerversammlung in Dachau-Ost, bei der Sportlehrerin und zweite TSV-Vorsitzende Gabi Siegl sich bitterlich beklagte, dass „770 Kinder seit eineinhalb Jahren eingeschränkt oder gar keinen Sport haben“, nahm Oberbürgermeister Florian Hartmann die jüngste Stadtratssitzung am Dienstag zum Anlass, um noch einmal über die Zustände an der Grund- und Mittelschulturnhalle in Dachau-Ost zu informieren.

Wie berichtet, hatte die Stadt im Zuge der Vorbereitung auf die geplante Erweiterung der Schule giftige Schadstoffe in der Luft festgestellt; in der Turnhalle lag der PCB-Wert weit über dem sogenannten Schwellenwert. Die Stadt hatte die Turnhalle daraufhin im vergangenen Juni gesperrt, mit dem Ziel, die Quelle der PCB-Belastung ausfindig zu machen und den Wert deutlich senken.

Doch seitdem sind viele Monate vergangen und nicht nur Sportlehrerin Siegl fragt sich, wann die Halle endlich wieder für den Unterricht geöffnet wird. Aktuell müssten die Kinder per Bus zur – ebenfalls renovierungsbedürftigen – Sporthalle an der Alten Römerstraße gefahren werden. Diese Buslösung funktioniert laut OB Hartmann jedoch nur von Montag bis Donnerstag, „freitags haben wir keine freien Busse“. Das bedeutet: Die Kinder müssen zu Fuß entlang der viel befahrenen Sudetenlandstraße marschieren. Alternativ nutzten die Kinder zuletzt auch „vermehrt das Hallenbad und die Kunsteisbahn“ für den Sportunterricht. Für die kommenden, wärmeren Monate will die Schule laut Lehrerin Siegl „Sport im Freien“ machen.

Doch wie lang soll dies noch so weitergehen? Siegls Hoffnung, schon nach Ostern wieder in die Halle zurückzudürfen, wollte der Oberbürgermeister am Dienstag im Stadtrat nicht bestätigen. Das Problem sei nämlich, dass es aktuell „unterschiedliche Meinungen“ darüber gebe, ob der Schadstoff PCB ordnungsgemäß aus den Fugen der Halle entfernt worden sei.

Immerhin: Bei einer Ortsbegehung zwischen dem Gutachter der Stadt und der ausführenden Firma gestern Vormittag gab es laut Schulamtsleiter Markus Haberl „eine Lösung“. Wie genau die aussehen wird, wollte Haberl auf Nachfrage nicht verraten, nur so viel sagte er: „Es wird in den nächsten Tagen ein Zeitplan veröffentlicht, wie es mit der Halle weitergeht.“ Die Probemessungen in der Luft hätten zumindest keine PCB-Belastung mehr ergeben.

Doch selbst wenn die Halle bald wieder geöffnet wird, kann sie Siegl zufolge künftig nur noch eingeschränkt genutzt werden. Denn: Der Trennvorhang wurde entfernt, aus der Zweifach- werde damit eine Einfachhalle. „Wir sprechen hier von 750 Schülern in 20 Klassen der Grundschule und 17 Klassen der Mittelschule. 50 Prozent des Unterrichts kann, falls die Halle wieder geöffnet wird, auch weiterhin nicht abgehalten werden“, klagt Siegl in einem sozialen Netzwerk. Das Ausweichen auf die alte Römerhalle gehe damit weiter.

OB Hartmann, als Oberbürgermeister auch Dienstherr Siegls, kann den Ärger der Sportlehrerin nicht ganz nachvollziehen. Die Schulleitungen hätten den aktuellen Zustand „nie als großes Problem kommuniziert“.