Suche mit Hubschrauber bislang erfolglos - Wo ist Ingeborg B.? 

Die Polizei suchte am Donnerstag bis in die späten Abendstunden mit Hunden und Hubschrauber nach einer vermissten Frau - ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Dachau – Seit Donnerstagvormittag wird Ingeborg B. aus Dachau vermisste. Bis in die späten Abendstunden suchten mehrere Polizeistreifen, Suchhunde und ein Polizeihubschrauber im Bereich Dachau und Karlsfeld nach der Frau, bisher jedoch ohne Erfolg. Am Freitagmorgen wird die Suche mittels Spürhund nochmals fortgesetzt, wie die Polizei Dachau mitteilte.

Personenbeschreibung von Ingeborg B.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und schulterlange blonde Haare. Über die Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 08131/5610.

