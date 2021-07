Suche nach Rat und Hilfe

Caritas-Migrationsberatung ist ausgelastet – Klienten kommen meist aus Afrika

Von Petra Schafflik

Die Politiker waren ins Caritas-Zentrum gekommen, um sich über die wichtige Arbeit der Migrationsberatung zu informieren, die von der Caritas in Dachau und Fürstenfeldbruck geleistet wird.

Die CSU-Abgeordnete Katrin Staffler konnte krankheitsbedingt nicht da sein.

Die Politiker waren ins Caritas-Zentrum gekommen, um sich über die wichtige Arbeit der Migrationsberatung zu informieren, die von der Caritas in Dachau und Fürstenfeldbruck geleistet wird. Denn auch wenn die Zahl der Geflüchteten aktuell zurückgeht: „Der Beratungsbedarf ist sogar höher,“ erklärt Dieter Pimiskern, Fachdienstleitung Asyl und Migration der Caritas Fürstenfeldbruck. Vor allem der Aufwand der Beratung sei gestiegen, da in der Pandemie Behörden geschlossen waren. „In Dachau hatten wir drei Monate Aufnahmestopp“, sagt Irmgard Wirthmüller, die hier zuständige Fachdienstleitung Asyl und Migration.

Ziel der Migrationsberatung ist, dass sich die Ratsuchenden bald selbstständig im Alltag zurechtfinden, erläutert Catherine Nuala McGeady-Mett, Leiterin der MBE Dachau. Die meisten Klienten kommen aus afrikanischen Ländern, sehr viele aus Nigeria. An zweiter Stelle sind Menschen aus dem europäischen Ausland, „im Moment viele Bulgaren“. Besetzt ist die MBE mit einer Vollzeitstelle, betreut wurden 255 Fälle 2019, im vorigen Jahr dann 216. In Fürstenfeldbruck, wo ebenfalls fast eine Vollzeitstelle besteht, wurden 348 und 288 in den Jahren 2018 und 2019 betreut, voriges Jahr waren es 211.

„Der Großteil der Neuzugewanderten kommt bei uns aus europäischen Ländern“, erklärt Leiter Pimiskern. Auch aus Afghanistan stammten viele Ratsuchende. Schwerpunkte der Beratung in beiden MBE sind Arbeitssuche, Vermittlung von Sprach- und Bildungsangeboten, aber auch die Beantragung von sozialen Leistungen, wenn ein niedriges Einkommen nicht ausreicht.

Auch die Wohnungssuche ist Thema. „Wir unterstützen bei der Frage, wie man eine Wohnung sucht. Wir suchen nicht die Wohnung“, sagt Nuala McGeady-Mett. Die Belastung der Mitarbeiter sei enorm wegen der hohen Anforderungen, so Wirthmüller. Für ein echtes Fallmanagement, wie es offizielle Vorgabe wäre, fehle oft die Zeit. Also arbeite man lösungsorientiert.

Die interkulturelle Familienberatung, ein spezielles Angebot im Landkreis Dachau, kann Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund intensiver betreuen. „Wir schauen noch genauer hin, welchen Bedarf die Familien haben“, erklärt Leiterin Theresa Wirthmüller. Zwei Fachfrauen teilen sich eine Stelle, sie betreuen aktuell 32 Fälle. „Wir können in die Unterkünfte fahren, begleiten bei Bedarf in Kita und Schule, können Netzwerke knüpfen und eine Beziehung aufbauen.“ Dieses Angebot ist auf drei Jahre befristet und finanziell gesichert.

Dagegen gibt es Unwägbarkeiten bei den Migrationsberatungsstellen: Schon jetzt kann die Caritas dieses Angebot nur leisten, weil Landkreis und Ordinariat eine Kofinanzierung von zusammen 47 000 Euro je Vollzeitstelle leisten. „Wir sehen mit Sorge die Ankündigung, dass die Gelder des Bundes gekürzt werden sollen“, sagt Kreisgeschäftsführerin Heidi Schaitl. Daher der Appell an die Bundestagsabgeordneten: „Wir wünschen uns, dass Sie es uns einfacher machen.“

Wenn es nach Beate Walter-Rosenheimer geht, gerne. Die Grünen-Abgeordnete nannte sich eine „Verfechterin der Prävention, die spätere Ausgaben vermeidet“. Auch künftig brauche es das Beratungsangebot, da musste auch Michael Schrodi nicht überzeugt werden: „Deutschland ist ein Einwanderungsland und wird es bleiben.“

Der SPD-Mann erkundigte sich nach der Integration von Migranten in den Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Frauen arbeiteten mangels Deutsch-Kenntnissen, wegen fehlender Kinderbetreuung und aufgrund patriarchaler Familienstrukturen oft nicht. Doch Männer hätten gute Chancen – auf „Ausbeuterjobs“, erklärte Aylin Beqiraj von der Caritas-Migrationsberatung. In der Pandemie habe es allerdings „reihenweise Kündigungen, teils mit haarsträubenden Begründungen“ gegeben. Doch neue Jobs ließen sich finden, schwierig sei es für Migranten, die Arbeit zu behalten. Der Aufruf an die Politik: ordentliche Bezahlung und vernünftige Arbeitsbedingungen auch für Menschen in einfachen Jobs.