Zimmerbrand mit Tausenden Zuschauern

Rund 3000 Besucher sind zum Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Dachau gekommen. Es gab viele Vorführungen, Führungen durch das Feuerwehrhaus und dazu noch Tipps.

Dachau–Rote Autos im Hof, voll besetzte Biergarnituren in der Fahrzeughalle, Flammen im Innenhof, kleine und große Besucher im ganzen Gerätehaus und dazu blauer Himmel und Sonnenschein: Der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Dachau war ein voller Erfolg. Etwa 3000 Besucherinnen und Besucher kamen im Lauf des Tages in den Fritz-Müller-Weg und zeigten großes Interesse an der Arbeit der Dachauer Feuerwehr.

Mit enormem Aufwand hatten die Ehrenamtlichen das Gerätehaus und ihre Gerätschaften auf die Besucher vorbereitet und etliche interessante Aktionen und Vorführungen geplant. Neben dem Feuerlöschtrainer, an dem jeder eigenhändig ein Feuer löschen konnte, durften alle Interessierten beispielsweise durch die Atemschutzübungsanlage kriechen, auf der Endlosleiter steigen und sich die verschiedenen Einsatzfahrzeuge mal aus der Nähe beziehungsweise von innen ansehen. Stündlich führten Helfer der Feuerwehr Besuchergruppen durch das Haus und stellten die verschiedenen Räume und Bereiche vor, außerdem gab es ganztägig Infos über die Jugendfeuerwehr, Rauchwarnmelder sowie die Integrierte Leitstelle und die telefonische Laienreanimation. Über den Tag verteilt absolvierten die Kameradinnen und Kameraden verschiedene Übungseinsätze, zum Beispiel die Personenrettung nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, mittels der Drehleiter oder bei einem Zimmerbrand. Die Übungen wurden fachmännisch moderiert, dabei wurden die Besucher auf jeweilige Gefahren und Tipps für jedermann hingewiesen. Für das leibliche Wohl sorgten zahlreiche Helferinnen und Helfer, und so waren die über 30 Biergarnituren in der Fahrzeughalle ganztägig sehr gut besetzt.

Die Doppelspitze der Dachauer Feuerwehr, sowohl die Kommandanten als auch die Vereinsvorsitzenden, waren mit dem Tag der offenen Tür vollends zufrieden. Sie bedankten sich beim Organisationsteam sowie allen Vereinsmitgliedern und ihren Angehörigen, die zum reibungslosen Gelingen beigetragen haben, vor allem aber bei allen Besuchern für ihr Interesse. Ein paar Gäste waren so überzeugt von der wichtigen Arbeit der Feuerwehr, dass sie gleich einen Aufnahmeantrag auf fördernde Mitgliedschaft unterschrieben haben.

Umbau des Feuerwehrhauses

Der Umbau des Dachauer Feuerwehrhauses am Fritz-Müller-Weg gestaltet sich als umfangreicher als ursprünglich gedacht. Der Finanzausschuss der Stadt Dachau bewilligte in seiner jüngsten Sitzung daher außerplanmäßig 70 000 Euro, um eine entsprechende Planung in Auftrag geben zu können. Laut Stadtrat und Feuerwehrsprecher Wolfgang Reichelt (CSU) resultieren die Arbeiten aus dem im Vorjahr beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan: Dieser sieht vor, dass die Dachauer Feuerwehr künftig aus ehren- und hauptamtlichen Kräften besteht und eine dauerhafte Wachbereitschaft im Feuerwehrhaus am Fritz-Müller-Weg eingerichtet wird. Hierzu sollen zwei Wohnungen im Obergeschoss des 22 Jahre alten Gebäudes zu neun Schlafräumen umgebaut werden. Im Zuge dieser Maßnahme, so Wolfgang Reichelt, sei allerdings klar geworden, dass auch noch eine Reihe anderer Arbeiten fällig sind. So gebe es in den Räumlichkeiten im Obergeschoss bislang keine Brandmeldeanlage, und auch die IT sei dort nicht auf dem neuesten Stand. Beginnen soll der Umbau im kommenden Jahr, die Fertigstellung – samt der Einführung des neuen Personalsystems – ist für 1. Januar 2020 angedacht. Dieses Ziel, so Wolfgang Reichelt, sei allerdings „sportlich“. Er glaube daher auch nicht, „dass wir das zu 100 Prozent erreichen werden“. Ein Unsicherheitsfaktor in der Zeitplanung sei dabei vor allem die Personalsuche. Fachkräfte, weiß der Feuerwehrsprecher, „wachsen derzeit nicht auf den Bäumen. Schon gar nicht im Feuerwehrbereich“.

dn