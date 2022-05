Telefonbetrug in letzter Sekunde verhindert

Derzeit häufen sich in Dachau und Umgebung wieder Anrufe von Telefon-Trickbetrügern. © Karl-Josef Hildenbrand

In Dachau haben Telefonbetrüger erneut mit sogenannten Schockanrufen zugeschlagen. Die Abzocke konnte in letzter Minute verhindert werden. Nun ermittelt die Kripo.

Dachau – Insgesamt 18 Meldungen über Telefonbetrüger wurden allein am Donnerstag bei der Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck bekannt. Während die Absicht der Täter meistens erkannt und aufgelegt wurde, konnte eine Tat in Dachau in letzter Minute verhindert werden.

Während das potenzielle Opfer bereits nach einem „Schockanruf“ in der Bank war, um das geforderte Geld zu besorgen, fand ein Gespräch mit der „echten Tochter“ des Dachauer Rentners statt, wie die Polizei gestern mitteilte.

Zuvor hatten die organisierten Betrüger dem Rentner vorgegaukelt, seine Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei nur durch die Zahlung der Geldsumme vor einer Inhaftierung zu bewahren. Sie konnte den Sachverhalt aufklären und den Betrugsversuch so entlarven. Die Kripo ermittelt. dn

