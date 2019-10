Thunder zeigen Flagge im Kampf gegen Krebs

Die ASV-Footballer Dachau Thunder engagieren sich für die Krebsvorsorge. Der Defense-Coach der Thunder ist an Krebs erkrankt.

VON SILKE NÖRENBERG

Dachau – Bei den Footballern der Dachau Thunder wird der Oktober pink: In guter amerikanischer NFL-Tradition, Stichwort „Pinktober“, steht in den Staaten dieser Monat im Zeichen der Krebsvorsorge. Wie die US-Klubs engagieren sich die Thunder unter dem Motto „Dachau Thunder Against Cancer“ für die bayerische Krebsgesellschaft.

Bereits beim nächsten Spieltag am Sonntag, 6. Oktober, gegen Cham und nochmals beim letzten Heimspiel am 20. Oktober gegen Ingolstadt planen die Footballer einige Überraschungsaktionen und sammeln Spenden, die zu 100 Prozent Krebs-Erkrankten und ihren Angehörigen zukommen.

Die Aktion der ASV-Footballer hat aber einen weiteren Aspekt. „Wir haben bei uns einen aktuellen Fall“, sagt Thunder-Pressesprecher und Vorstandsmitglied Thilo Bartsch. Defense-CoachBernd W. (41) ist an Krebs erkrankt. Seit einem Jahr im Amt, musste er sich in den vergangenen Monaten einer Therapie unterziehen, konnte aber laut Bartsch beim zurückliegenden Spiel in der Aufbauliga Süd gegen die Straubing Spiders II erstmals wieder bei seinem Team sein.

Gegen den Spitzenreiter Straubing sah Bernd W. sein Team auf Augenhöhe. Am Ende reichte es trotz einer 6:0- Führung zur Halbzeit nicht, um die Punkte in Dachau zu behalten. Ein früh im Spiel geblockter Point-After-Touchdown (ein Spielzug, bei dem ein Team nach einem Touchdown einen bzw. zwei Extrapunkte erzielt) und kleine Fehler in der Offensive gegen die bisher nach Punkten stärkste Defensive der Liga sollten dem Dachauer Team von Headcoach Patrick Haller aber zum Verhängnis werden. Früh im Spiel fing Safety Sebastian Wagner einen Ball des gegnerischen Quarterbacks ab, im Gegenzug musste die Offensive der Thunder jedoch ohne Punkte vom Feld. Erst ein weiterer zurückeroberter Ball von Linebacker Robin Kadianakis ebnete den Weg für die ersten und einzigen Dachauer Punkte der Halbzeit. Ein tiefer Pass von Quarterback Jakob Gebendorfer auf Receiver Oskar Gruber brachte einen Touchdown zum 6:0. Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich kurz die Klasse des Gegners, der nach einem gelungenen Point-After-Touchdown mit 7:6 in Führung ging. Dabei blieb es bis zum Ende.

Spendenaktion

Bereits am Sonntag, 6. Oktober, um 15 Uhr kommt es zum ersten Aufeinandertreffen mit den Cham Raiders im Heimspiel auf der Jugendsportanlage des ASV Dachau. Hierbei tragen die Spieler der Dachau Thunder in Anklang an eine NFL-Tradition die Farbe Pink.

Während des Heimspiels werden neben weiteren geplanten Aktionen Spenden gesammelt, die zu 100 Prozent an die Bayerische Krebsgesellschaft und damit konkret an Betroffene und Angehörige in der Region Dachau fließen.