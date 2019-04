Tierquälerei in Dachau: Wer rasierte Katze  Minni?

Unbekannte Tierquäler haben Katze Minni aus Dachau misshandelt: Sie rasierten der Katze einen fünf Zentimeter breiten Streifen vom Kopf bis zum Schwanz in das Fell. Die Familie Maier ist entsetzt.

Dachau – Als Christine Maier am vergangenen Freitag mittags nach Hause kam, „dachte ich, mich trifft der Schlag“: Minni, ihre Katze, lag zwar ganz friedlich und schlafend da. Doch als näher kam, traute sie ihren Augen kaum, denn Minnis rechte Seite „zierte“ ein etwa fünf Zentimeter breiter, komplett rasierter Streifen! Vom Kopf bis zum Schwanz reicht die Verunstaltung bei der kleinen, schwarzgrau gemusterten Hauskatze.

Die Familie ist entsetzt: „Wer ist so krank und lässt das an wehrlosen Haustieren aus?“ fragt Herrchen Robert Maier. Er vermutet, dass Minni, die sehr zutraulich ist und sich von jedem, auch Fremden, immer gleich streicheln lässt, dem unbekannten Tierquäler entkommen konnte, bevor die „Rasur“ vollendet werden konnte.

Im Übrigen muss diese mit einer Schermaschine oder einem anderen professionellen Gerät erfolgt sein, glauben die Eheleute Maier. „Denn die Haut ist nicht verletzt“, sagen sie.

Minni ist ein „Freigänger“ und durchstreift die Gegend um ihr Zuhause, ist meist in Dachau-Süd, Unterer Stadt und Himmelreich unterwegs. Noch nie ist der dreieinhalbjährigen Hauskatze dabei etwas passiert. „Sie war höchstens einmal in einer Garage bei einem Nachbarn versehentlich eingesperrt“, sagt Christine Maier. Dank einer Katzenklappe kann Minni auch kommen und gehen, wann sie will. Doch nach diesem Vorfall machen sich die Maiers natürlich große Sorgen um ihr Haustier. „Ich bin schon sehr beunruhigt und habe auch schon alle Nachbarn gefragt, aber keiner hat etwas gesehen oder mitbekommen“, erklärte Christine Maier. Minni, die aus einem Wurf aus Kleinberghofen stammt, ist schon die zweite Katze bei den Maiers in Dachau: „Unser Tom ist 16 Jahre alt geworden, und ihm ist nie etwas passiert.“