Trauer um Erich Haufe

Der Aero-Club Dachau trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Erich Haufe. Haufe ist jetzt im Alter von 92 Jahren verstorben.

Dachau – Erich Haufe war am 1. Januar 1951 in den ACD eingetreten und hat seinem Verein bis zu seinem Tod 68 Jahre lang die Treue gehalten. „Eine Rekordmarke, die vermutlich einzigartig bleiben wird“, so der ACD.

Erich Haufe bekleidete über 16 Jahre – von 1976 bis 1992 – das Amt des Vorsitzenden. In seine Amtszeit fiel die Verlagerung der fliegerischen Heimat des ACD: 1978 hatte das bis dahin genutzte Fluggelände in der Rothschwaige aufgrund des Neubaus der B 471 aufgegeben werden müssen. Nach vierjährigem Gastspiel auf dem Flugplatz Oberschleißheim aber konnte sich der ACD schließlich wieder Richtung Dachau bewegen. Nach mehrjährigen Verhandlungen mit Grundstückseigentümern, Behörden, Anliegern sowie der Firma Scheibe Flugzeugbau, die Erich Haufe unter hohem persönlichem Einsatz führte, folgte am Ende die Ansiedlung in Gröbenried. Für seine besonderen Verdienste um den ACD erhielt Erich Haufe die Bürgermedaille der Stadt und wurde zum Ehrenvorsitzenden des Clubs ernannt, der ihm „stets ein ehrendes Andenken bewahren und ihn in dankbarer Erinnerung halten wird“.

