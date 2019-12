Ein Wirt mit Humor und Lebenslust

Franz Haas, der ehemalige Besitzer und Betreiber des Gasthauses Mittermayer-Hof in Dachau, starb im Alter von 68 Jahren.

Dachau – Ein beliebter Dachauer Gastronom ist tot. Die Dachauer werden seinen Humor und seine Lebenslust vermissen. Franz Haas, der ehemalige Besitzer und Betreiber des Gasthauses Mittermayer-Hof in Dachau, starb am Volkstrauertag im Alter von 68 Jahren.

Die Liste der Dachauer, die bei ihm ein und aus gingen, ist lang. Zahlreiche Vereine hatten jahrzehntelang ihre Heimat in der Traditionswirtschaft in der Mittermayerstraße. Jetzt hat der Dachauer Wirt für immer die Augen geschlossen. Mit Franz Haas verliert Dachau eine Persönlichkeit, der Brauchtum und Vereinsleben sehr am Herzen gelegen waren. Durch seine lebenslustige Art und seinen Humor war er stets um das Wohl seiner Mitmenschen bemüht. Als Wirt war er einer, der Gastfreundschaft und Geselligkeit liebte und lebte.

Eng verbunden mit dem Namen Haas ist die Geschichte vieler Dachauer Vereine. Als führendes Mitglied des Sparvereins Dachau leitete er mit viel Idealismus und Geschick die Geschäfte. „Mein Vater war immer stolz auf den Sparverein“, erinnert sich Tochter Simone. Haas war Mitglied in vielen weiteren Vereinen. „Mein Vater hat mit Leidenschaft die Gaststätte geführt und das Vereinsleben genossen“, berichtet seine Tochter. Sein größtes Anliegen war, dass die Vereine nicht aussterben.

Trotz erster Symptome einer Krankheit ließ er es sich nicht nehmen, jeden Tag das Dachauer Volksfest zu besuchen. Sechs Jahre lang war er Wirt des Festzeltes auf der Ludwig-Thoma-Wiese. Man habe ihn nicht abhalten können, erinnert sich Tochter Simone. „Er wollte unbedingt den Trachtenumzug sehen“, so die Tochter. Er liebte den Einmarsch der Trachtler und der Vereine.

Auch die Gedenkfeier am Volkstrauertag in der Dachauer St.-Jakob-Kirche war für ihn ein wichtiges Datum, wenn mit Fahnenschwung am Kriegerdenkmal der Millionen Kriegstoten gedacht wurde.

Seit über 100 Jahren war der Gasthof im Familienbesitz. Das Ehepaar Irmgard und Franz Haas hatte die Gaststätte von Irmgards Vater übernommen. Im Jahr 2010 fiel dann schweren Herzens die Entscheidung, zu verkaufen. Höhepunkt in dieser langen Zeit war für den Verstorbenen sicherlich das Fest zum 100-jährigen Bestehen der Gaststätte im Jahr 1994. Das Fest ging über drei Tage – das Schönste für ihn.

Die letzten zehn Jahre als Rentner haben die Eheleute Haas in vollen Zügen im Kreise der gesamten Familie genossen. Vor allem seine beiden Enkelsöhne Maximilian und Sebastian waren der große Stolz von Franz Haas. Sein Glück fand er auch beim Segeln. Er besaß einen Bootsführerschein und verbrachte immer wieder Zeit auf dem Wasser.

Um den Mittelpunkt der Familie trauern Ehefrau, Tochter mit Ehemann und Enkelkinder.

