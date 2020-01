Dachau trauert um beliebte Altstadt-Wirtin - sie wurde nur 66 Jahre alt

Die Wirtin des Restaurants Amalfi in der Altstadt ist tot: Nella Conson wurde nur 66 Jahre alt.

Dachau – Im Juli berichtete die Heimatzeitung vom Umzug des Restaurants Amalfi vom Dachauer Karlsberg in den ehemaligen Helferwirt in der Augsburger Straße. Nella Conson und ihr Lebensgefährte Giovanni Cirigliano hatten beschlossen, kürzer zu treten. Nur noch um 35 Plätze wollten sich die beiden im „kleinen Amalfi“ kümmern, statt der 70 Plätze plus weiterer 60 auf der Terrasse oben am Karlsberg. Nun jedoch ist Nella Conson plötzlich gestorben. Sie wurde nur 66 Jahre alt.

Seit 50 Jahren betreibt die Familie Conson das Amalfi. Luigi Conson hatte das Restaurant einst gegründet. Vor 17 Jahren übernahmen Luigis Tochter Nella und ihr Partner die Verantwortung. Giovanni Cirigliano kochte, Nella Conson hatte den Service unter ihren Fittichen. In Dachau war die zierliche Frau gut bekannt. Das Amalfi war schließlich eine hervorragende Adresse für Feinschmecker. Auch die Mitarbeiter der Dachauer Nachrichten saßen oft an den Tischen in der Altstadt. Oder sie holten sich ihr Mittagsmenü dort. Mussten sie bei der Abholung einmal warten, gab es von Nella Conson gerne einen Espresso oder Ramazzotti gratis sowie einen Blick in die Küche, in der es stets heiß herging. Und das nicht nur wegen den dampfenden Pfannen und Töpfe – die Consons-Ciriglianos sprühten nur so vor Temperament.

Im Sommer hieß es für die beiden: kürzer treten ja, aber aufhören kommt nicht in Frage. „Dazu lieben wir den Beruf zu sehr“, sagte Nella Conson noch im Juli. Viele Stammgäste halten der Gaststätte schon seit Jahrzehnten die Treue. „Sie sind für uns wie eine Familie“, so die Verstorbene damals.

Die Familie Conson stammt ursprünglich aus Treviso im Nord-Osten Italiens. Als das Amalfi 1969 öffnete, war Nella gerade mal 16 Jahre alt. 50 Jahre später nun hat sie ihre Augen für immer geschlossen. Nella Conson hinterlässt neben ihrem Lebensgefährten Giovanni einen Sohn und zwei Enkel. Die Beerdigung ist für den morgigen Freitag, 10. Januar, um 12 Uhr auf dem Dachauer Waldfriedhof anberaumt.

mm