Trickbetrüger schickt falsche Liebesgrüße aus dem Irak

Die Liebe zu einem vermeintlichen US-Soldaten, der in Wirklichkeit ein nigerianischer Betrüger war, ist einer Frau teuer zu stehen gekommen. Doch: Der Betrüger wurde jetzt verurteilt.

Dachau – Ob er jemals in seinem Leben in irgendeiner Form im Irak war, wurde zuletzt vor dem Dachauer Amtsgericht nicht thematisiert. Fest stand nur: Der 24-jährige Angeklagte war zumindest nie als Soldat im Irak stationiert; außerdem besitzt er keine Kiste, in der 1,2 Millionen US-Dollar gebunkert sind, und Liebe war schon gar nicht der Grund, warum er mit einer ihm wildfremden Frau wochenlang über Facebook Kontakt hielt.

Tatsächlich hatte der aus Nigeria stammende junge Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Altomünster gelebt, als er über Facebook eine Frau kontaktierte. Er sei Soldat im Irak, gaukelte er der Deutschen vor, wolle aber „aussteigen“. Die Angeschriebene glaubte offensichtlich jedes Wort, sie verliebte sich. Irgendwann Anfang des Jahres 2018 dann wurde der mutmaßliche US-Soldat konkreter: Für seinen Abschied aus der Army brauche er eine „Kiste“ mit Bargeld. Er lasse die Kiste gerade nach Europa schicken, wo die Facebook-Geliebte sie doch bitte in Empfang nehmen und zu ihm in den Irak weiterleiten solle. Von den 1,2 Millionen US-Dollar, die in der Kiste wären, würde er ihr selbstverständlich einen Anteil abgeben. Dummerweise, so schrieb der falsche Soldat irgendwann von Altomünster aus, sei es aber in Paris zu Problemen gekommen, 3000 Euro seien nötig, um Zollgebühren zu begleichen. Auch in Luxemburg, schrieb er wenig später aus der Gemeinschaftsunterkunft in Stumpfenbach, habe es Ärger mit dem Zoll gegeben, diesmal seien 7500 Euro fällig.

So unglaublich es klingen mag: Die Frau zahlte tatsächlich die angeblichen Zollgebühren! Erst spät merkte sie, dass der vermeintlich liebende US-Soldat ein Betrüger war. Bis heute hat die Frau ihr Geld noch nicht vollständig zurückbekommen. Doch der 24-jährige Nigerianer stand nicht nur wegen dieses Betrugs vor Richter Lukas Neubeck: Der junge Mann hatte zudem einen Freund, den er in einer Flüchtlingsunterkunft in Unterhaching kennengelernt hatte und der mittlerweile in einem Münchner Hotel als Putzkraft arbeitet, in die Sache hineingezogen. Weil der 30-jährige Putzmann nämlich ein Konto bei der Sparkasse hatte, ließ der 24-Jährige die angeblichen Luxemburger Zollgebühren auf dessen Konto überweisen. Da der Freund die 7500 Euro aber nicht sofort an ihn übergab, schickte der falsche Soldat per Whatsapp ein Video. Inhalt: ein Schwarzer, der auf dem Boden liegend erschossen wird; dazu schrieb er: „Das passiert mit Leuten, die Geld veruntreuen.“ Die Staatsanwältin nannte dies schlicht: „versuchte Erpressung.“

Nach anfänglichem Zögern gab der 24-Jährige, der nach eigenen Worten arbeitslos ist und bereits „Kids“ hat, den Sachverhalt zu. Bislang war er strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten, weshalb es am Ende bei einer Geldstrafe blieb. Die Freundschaft zu seinem 30-jährigen Landsmann aber dürfte für immer zerstört sein. Der betonte nämlich: „Ich war geschockt, weil ich ihm so vertraut habe und er hat mir nicht vertraut.“ Neben der Tatsache, dass die Sparkasse ihm sein Konto gekündigt hat, muss der dreifache Familienvater zudem damit leben, dass er für seinen Freundschaftsdienst eine Verurteilung wegen Geldwäsche kassiert hat.