Trickbetrüger ergaunert Geld von Rentner

Der Goldring sei billigster Modeschmuck, so die Polizei (Symbolbild).

Polizei warnt vor Betrugsmasche mit dem Goldring

Die Polizei Dachau warnt vor Trickbetrug: Ein 67-jähriger Rentner aus Dachau wurde am vergangenen Montag gegen 10.30 Uhr in Dachau in der Schillerstraße Opfer eines dreisten Trickbetrügers.