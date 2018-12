Überfall auf Tankstelle in Dachau – Verdächtiger gefasst

Diese Tankstelle wurde am Monta gabend kurz vor 22 Uhr überfallen.

Maskierter Täter mit Handfeuerwaffe

von Nikola Obermeier schließen

Die Tankstelle in der Würmstraße in Dachau-Ost ist am Montagabend kurz vor 22 Uhr überfallen worden. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde im Laufe der Nacht gefasst, wie die Polizei mitteilte.