66 Werke werden eingeschickt: So bunt ist Europa!

Mit 66 Werken beteiligten sich Schüler aus dem Landkreis Dachau am Wettbewerb „Mein Europa“.

Überwältigende Resonanz auf Wettbewerb des Landratsamts Dachau

Die Schüler aus dem Landkreis haben sich in großer Zahl am Wettbewerb „Mein Europa“ beteiligt. In 66 Werken setzten sie sich zum Teil kritisch mit dem Thema auseinander.