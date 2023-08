Kundgebung auf der Amperbrücke: Ukrainer setzen ein „Zeichen für die Existenz unserer Heimat“

Erinnerung an die Menschenkette von Kiew nach Lemberg: Teilnehmer der Kundgebung am Donnerstag auf der Amperbrücke in Dachau. © wester

Das Parlament in Kiew hatte am 24. August 1991 die Ukraine zu einem unabhängigen und demokratischen Staat erklärt. Daran erinnerte am späten Donnerstagnachmittag der Verein „Domivka“, was auf Deutsch Heimat bedeutet, bei einer Kundgebung auf der Amperbrücke nahe dem Gasthaus Drei Rosen.

Dachau – „Wir wollen ein Zeichen setzen für die Existenz unserer Heimat. Die Russen wollen uns vernichten“, sagte Pfarrer Zoryan Augustin Atamanyuk. 920 Mitglieder zählt der Verein „Domivka“ in Stadt und Landkreis Dachau. Zu der Kundgebung waren rund 100 Menschen gekommen. Neben den Vereinsmitgliedern hatten sich auch einige Dachauer der friedlichen Versammlung spontan anschlossen. Auch die ukrainische Nationalhymne wurde zusammen gesungen.

Dass sich alle nebeneinander auf der Brücke aufreihten, war alles andere als Zufall. „Das soll an die Menschenkette von 1991 zwischen Kiew und Lemberg anlässlich der Unabhängigkeit erinnern“, erklärte Pfarrer Atamanyuk, der sich in Dachau sehr für seine ukrainischen Mitbürger engagiert. Vor der Zusammenkunft an der Brücke hatte der gebürtige Ukrainer in seiner Pfarrei Mariä Himmelfahrt einen ukrainischen Gottesdienst gefeiert.

Pfarrer Atamanyuk auf Heimatbesuch

Zoryan Augustin Atamanyuk war erst vor wenigen Tagen an der Grenze zur Ukraine unterwegs und erlebte dort die Schrecken des Krieges. Sein Heimatdorf konnte er nur von weitem, von einem Berg aus, sehen. Seine Mutter musste er ab der Grenze alleine mit dem Zug weiterfahren lassen. Der musste wegen eines Bombenangriffs kurz angehalten werden. Gott sei Dank ging es aber nach einer Stunde weiter, der Zug wurde nicht beschossen, die Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

„Meine Mutter musste sich persönlich wegen der Rente in der Ukraine melden, das geht nicht online“, hadert Atamanyuk mit der Bürokratie in der Ukraine. Er selbst habe seine Mutter nicht begleiten können, sonst wäre er zum Militär eingezogen worden, erklärte der Dachauer Pfarrer.

Nun ist alles überstanden, die Mutter wohlbehalten in Dachau zurück. Aber der Krieg tobt weiter. Und Zoryan Augustin Atamanyuk und der Verein „Domivka“ engagieren sich weiterhin für die Flüchtlinge in Dachau und die Menschen in den Kriegsgebieten in der Ukraine. Simone Wester

