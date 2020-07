Umstrittener Zuschuss für Punk-Band

Zuschüsse für Bands aus der Region stehen regelmäßig auf der Tagesordnung des Kulturausschusses, gestritten wird darüber praktisch nie. An der Förderung einer Dachauer Punk-Band aber schieden sich nun die Geister. „Bei ,Fuck Cops’ hört der Spaß auf“, fand die CSU.

Dachau – Angesichts der Millionen-Summen, über die der Stadtrat sonst zu entscheiden hat, mag der 750-Euro-Zuschuss für ein „Online-Geisterkonzert“ der Band „Sabot Noir“ erst mal nicht ins Gewicht fallen. Und dennoch entspann sich im Kulturausschuss am vergangenen Mittwoch eine hitzige Diskussion darüber, welche Kulturschaffenden es wert sind, dass ihnen aus dem Stadtsäckel – und damit aus dem Geld der Steuerzahler – ein Zuschuss gewährt werden soll.

Zeigt sich der Stadtrat in Sachen Kunst nämlich ansonsten spendabel, schieden sich an der Band „Sabot Noir“, deren Mitglieder Kulturamtsleiter Tobias Schneider als „nette Jungs“ aus Stadt und Landkreis bezeichnete, die Geister. Schneider selbst empfahl dem Ausschuss den Zuschuss in Höhe von 750 Euro, da man die Musik von „Sabot Noir“ „aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten“ könne und er den „schnellen, harten Punk“ der Gruppe generell „nicht bewerten“ wolle.

Katja Graßl und Florian Schiller (beide CSU) aber wollten die Musik, die offiziell den Genres Screamo und Punk zuzuordnen ist, unbedingt bewerten. Die Gruppe gehöre der „Anarcho-Szene“ an und sei „eher linksradikal“, wie Graßl fand. Schiller lobte es grundsätzlich, wenn sich junge Menschen in ihren Liedtexten mit den Missständen in der Gesellschaft auseinandersetzten, das sei „super“. Wenn dann aber gesungen werde „Fuck Cops“, dann höre „bei ihm der Spaß auf. Dafür gibt’s von uns kein Steuergeld“. Stadtrat Jürgen Henritzi (AfD) betonte, dass „Sabot Noir“ im Münchner Kafe Marat auftreten würden, einem Antifa-Treff, der Henritzi zufolge vom Verfassungsschutz beobachtet würde.

Nur weil ein Veranstaltungsort beobachtet würde, sollte man doch nicht die, die dort auftreten, als beobachtungswürdig bezeichnen, fand Sabine Geißler (Bündnis für Dachau). Henritzis Pauschalisierung wolle sie nicht zulassen!

Richard Seidl (Grüne) erinnerte außerdem daran, „dass es bei uns auch eine Partei gibt, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, und deren Mitglieder trotzdem in den Stadtrat gewählt werden dürfen“. Henritzi verstand die Anspielung auf seine AfD – und wehrte sich heftig: „Sicherlich“ würden Teile seiner Partei beobachtet, „aber nicht der Mann, der hier sitzt“! Er sei rechtmäßig in den Stadtrat gewählt worden und „das sollte man respektieren“!

Sören Schneider (SPD) ging es eher ums große Ganze: „Kunst geht an Grenzen, keine Frage.“ Aber angesichts der Tatsache, dass man der Band „Sabot Noir“ erst vor einigen Monaten einen Fahrtkostenzuschuss gewährt habe, solle man doch nun nicht so kritisch sein. Schließlich stehe die Band auf dem „Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung“.

Richard Seidl sah in dem Lied „Fuck Cops“ ebenfalls „keinen Aufruf zur Gewalt“. Zwar schreit der Sänger in dem ansonsten inhaltlich sehr überschaubaren „Fuck Cops“ immer und immer wieder: „Jajajajaja ich hasse die Bullen! Ich hasse euch, scheiß Bullen! Jajajajaja ich hasse die Bullen! Ich werde euch für immer hassen!“ Dies, fand Seidl, sei jedoch lediglich „Ausdruck der Dachauer Jugendkultur“.

Knapp, mit acht zu sieben Stimmen, gewährte der Ausschuss am Ende das Geld für „Sabot Noir“. Und wer sich nun selbst eine Meinung bilden will: Kost- beziehungsweise Hörproben ihrer Kunst geben „Sabot Noir“ auf ihrer Internetseite www.sabotnoir.bandcamp.com.