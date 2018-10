Umweltfrevel belastet Haushalt: Stadtwerke rechnen mit dickem Minus 

Der Chef der Stadtwerke, Robert Haimerl, rechnet damit, dass sein Unternehmen im nächsten Jahr ein dickes Minus von knapp 3 Millionen Euro einfahren wird.

Dachau – In den 60er-Jahren hatten die Stadtwerke Dachau eine 2000 Quadratmeter große Fläche nahe der Amper bei Geiselbullach gekauft. Der Plan: In dem Bereich sollte ein Wasserkraftwerk zur Stromerzeugung gebaut werden. Doch diese Überlegung zerstreute sich ebenso wie vor drei Jahren der Plan, das Grundstück als Weidefläche für Galloway-Rinder zu nutzen.

Seit 30. Mai ist nun klar, dass die Fläche in absehbarer Zukunft für überhaupt gar nichts mehr genutzt werden kann. Denn: Unbekannte hatten vor mindestens zehn Jahren illegal ihren Müll – darunter fein geschredderte Reste von Arzneimitteln, Glas, Metall sowie Haushaltsgeräten – auf dem Grundstück entsorgt. Die Stadtwerke hatten von der Verschmutzung ihres ungenutzten Besitzes jahrelang nichts mitbekommen, bis eine Privatperson am diesjährigen Fronleichnamstag die Stadt Olching und die wiederum die Stadtwerke informiert hatte.

Kriminalfall reißt Loch in den Haushalt

Dass die Entsorgung des Mülls teuer und die Angelegenheit auch juristisch kompliziert werden würde, war schon früh klar. Dass der Kriminalfall aber noch dazu ein derart großes Loch in den Haushalt der Stadtwerke reißen würde, damit konnte laut Stadtwerke-Chef Robert Haimerl niemand rechnen. In Zahlen bedeutet dies: Hatte das Jahresergebnis im Jahr 2017 noch ein Plus von 224.000 Euro ausgewiesen, wird laut Haimerls Rechnung im kommenden Jahr ein Minus von 2,8 Millionen Euro in den Büchern stehen(ausführlicher Bericht folgt). Mindestens.

Denn während Haimerl allein für die Entsorgung mit geschätzten Kosten in Höhe von 1 Millionen Euro kalkuliert, sprach Oberbürgermeister Florian Hartmann zuletzt im Werkausschuss von möglichen Kosten in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro. Die Beträge, so Hartmann, „die hauen natürlich rein“. Nichtsdestotrotz, so betonte Stadtrat Volker C. Koch (SPD), müsse der Müll nun mal entsorgt werden – auch wenn die Sauerei „nicht vorhersehbar“, „sehr misslich“ und „dummerweise nicht auf dem Grundstück beim Nachbarn“ stattgefunden habe.

Auf diese Möglichkeiten dürfen die Stadtwerke hoffen

Tatsächlich gibt es aber auch noch – zumindest die theoretische – Möglichkeit, dass der Kosten-Kelch an den Stadtwerken vorübergeht. Entsprechend den einschlägigen Rechtsgrundlagen aus Abfallrecht und Bundesbodenschutzgesetz muss nämlich unterschieden werden, um welche Sorte Müll es sich handelt – und welche Verpflichtungen die Beteiligten als Folge daraus haben: Handelt es sich bei dem Müll auf dem Geiselbullacher Grundstück um sogenannte Altlasten, muss der Eigentümer der Fläche, also die Stadtwerke, zahlen; ist es Abfall, wird das Landratsamt Fürstenfeldbruck zur Kasse gebeten. Aktuell, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Cornelia Scheyerl, prüft ein Gutachter die Zusammensetzung der gefundenen Materialien; die Ergebnisse stünden aus.

Und dann wäre ja noch die Möglichkeit, den Verursacher der Verunreinigung haftbar zu machen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand gefragt, betonte Hartmann im Ausschuss, dass es „mögliche Erkenntnisse“ gebe, er aber „keine öffentlichen Beschuldigungen“ wolle. Stadtwerke-Sprecherin Scheyerl hält sich auf Nachfrage ebenfalls bedeckt und verweist auf „das laufende Ermittlungsverfahren“.