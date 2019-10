Unbekannte fährt Schüler an und verschwindet

Eine 56-jährige Frau hat am Dienstag der Polizei gemeldet, dass ihr Sohn auf dem Weg zur Schule angefahren und leicht verletzt worden sei. Von der Unfallverursacherin fehlt jede Spur.

Laut der Mutter soll ihr 13-jähriger Sohn am Dienstag, 1. Oktober, gegen 7.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Theodor-Heuss-Straße in Dachau unterwegs zur Schule gewesen sein. An der Einmündung Jakob-Schmid-Straße habe dann eine BMW-Fahrerin die Vorfahrt missachtet und das Fahrrad am Hinterrad touchiert. Der Junge sei gestürzt und habe sich Prellungen zugezogen. Die unbekannte Fahrerin habe sich zwar die Personalien des Schülers notiert, sei aber anschließend weitergefahren. Am Fahrrad entstand laut der Mutter ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Gemeldet ahbe sich die Unfallverursacherin nicht.

Die Polizei Dachau bittet daher die BMW-Fahrerin oder Zeugen des Unfalls, sich bei der Inspektion Dachau unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden. pid