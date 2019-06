Unbekannte brechen in Dachau-Süd mehrere Autos auf

Unbekannte Täter haben mehrere Kraftfahrzeuge in Dachau-Süd in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen. Der Schaden ist enorm hoch.

Dachau–Wie die Polizei gestern mitteilte, gingen am Mittwoch bis zu den Mittagsstunden bei der Polizeiinspektion Dachau zahlreiche Meldungen ein. Vermutlich mehrere Täter trieben laut Polizei in der Nacht von Diensttag auf Mittwoch in Dachau-Süd ihr Unwesen. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt knapp über 20000 Euro. Im Bereich des Himmelreichweges, in der Herzog-Wilhelm-Straße, Graf-Konrad-Straße, Am Rennplatz, Eschenrieder Straße brachen die Täter insgesamt sieben BMW auf. In den meisten Fällen schlugen die Unbekannten die Seitenscheiben ein und entwendeten Radios und Navigationsgeräte aus den Fahrzeugen. Der Beuteschaden wird mit etwa 15 000 Euro beziffert.

Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon 0 81 31/56 10 zu melden. dn